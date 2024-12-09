Kueider pidió licencia y el Gobierno demora el llamado a extraordinarias

El senador nacional Edgardo Kueider solicitó formalmente, mediante una carta dirigida a la vicepresidenta Victoria Villarruel, una licencia para cesar momentáneamente sus funciones en el Cámara Alta.

Este pedido surge luego de que el legislador fuera detenido en el puente internacional de La Amistad, que une Paraguay con Brasil en la triple frontera, y personal de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios encontrara en su auto más de 200 mil dólares sin declarar.

Las autoridades locales lo imputaron por lavado de dinero y contrabando de divisas y, por el momento, permanece en arresto domiciliario en Asunción.

Por su parte, el bloque de senadores de Unión por la Patria (UxP) que preside José Mayans, presentó un proyecto para pedir el expulsión de Kueider, con el apoyo de los legisladores Mariano Recalce, Antonio Rodas, Eduardo ‘Wado’ de Pedro y Juliana Di Tullio.

En tanto que el Gobierno Nacional demora la formalización de la convocatoria a extraordinaras, mientras evalúa la posibilidad de incorporar proyectos al temario que se tratará en diciembre.

Tras el anuncio a cargo del vocero presidencial, Manuel Adorni, del pasado miércoles sobre la convocatoria que se llevaría a cabo “entre el 5 y el 27 de diciembre”, y que incluirá reforma electoral y política, juicio en ausencia, Ley Anti Mafia, los viajes del presidente y la eliminación de los fueros en la política, en el Ejecutivo analizan el respaldo que tendrá cada tema y aún definen los que buscan priorizar.

El “anticipado” mensaje del portavoz -como lo definieron algunas voces de la administración- aún no se formalizó, aunque en Casa Rosada aseguran que el decreto está listo para ser firmado.