Hugo Moyano se sumará a la mesa chica de la CGT

Hugo Moyano decidió ir a la mesa chica de la CGT en nombre del Sindicato de Camioneros y otro dirigente de su gremio, Octavio Argüello, será su representante en el triunvirato cegetista hasta el final del mandato de las autoridades de la central obrera, en noviembre de 2025.

La decisión fue anunciada por el líder sindical ante una delegación del sector dialoguista que lo visitó en la sede de Camioneros.

Argüello es secretario Regional de Camioneros en Tres de Febrero y San Martín e integra la conducción de la la CGT regional San Martín. Fue, además, presidente del Partido por la Cultura, la Educación y el Trabajo (CET), agrupación política que fundó Hugo Moyano en 2013 y de la que hoy es tesorero.

Según la biografía publicada en el sitio La Noticia 1, Argüello nació el 21 de febrero de 1962 en la localidad de Loma Hermosa y en 1979 comenzó a trabajar en la empresa de recolección Venturino, en San Martín. Desde 1984 es elegido delegado donde comienza su vida gremial y conoce a Hugo Moyano, a partir de lo cual se convierte en dirigente del rubro de recolección de residuos.

Fue diputado provincial electo en 2003 por el Frente Popular Bonaerense, en la lista encabezada por Aldo Rico como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires y fue diputado nacional del Frente para la Victoria entre 2007 y 2011. Creó el Frente Político Social y Sindical a nivel distrital y en las PASO de 2019 fue precandidato a intendente de Tres de Febrero por el Frente de Todos.

Su ascenso representa una nueva etapa para Camioneros, sin Pablo Moyano en un primer plano, y todo un desafío para Hugo Moyano, que volverá a la CGT desde una estructura informal de la entidad como la mesa chica, integrada por unos 10 dirigentes, pero con una gran capacidad de decisión.

La decisión de Moyano fue comunicada durante una reunión que tuvo este lunes al mediodía con una delegación cegetista integrada por sus cotitulares Héctor Daer (Sanidad) y Carlos Acuña (estaciones de servicio), a quienes se sumaron Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (UOCRA), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento) y Cristian Jerónimo (vidrio).

La mayoría de esos dirigentes lideran el sector dialoguista de la CGT, que mantiene el control de la central obrera y decidió hace tres semanas, sin Pablo Moyano, no concretar nuevas medidas de fuerza y apostar al diálogo con el Gobierno. Esa resolución precipitó la renuncia del dirigente de Camioneros a la CGT mediante una nota de apenas tres líneas en la que afirmó que su alejamiento se basaba en que “no coincide con las decisiones de la llamada mesa chica”.