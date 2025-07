El Gobierno recibe al triunvirato de la CGT para evitar un paro general

Los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano, serán recibidos este martes por el secretario de Trabajo, Julio Cordero, como parte del diálogo promovido por el Gobierno para la conformación del Consejo de Mayo.

Los triunviros de la central obrera fueron citados a las 13 en la sede de la Secretaría de Trabajo ubicada en la avenida Leandro Alem 650 de la ciudad de Buenos Aires.

Allí mantendrán una audiencia con Cordero, quien los convocó como parte del "diálogo social" que busca el Gobierno para la conformación del Consejo de Mayo, el ámbito destinado a traducir en leyes los 10 puntos del Pacto de Mayo firmado por el presidente Javier Milei con 18 gobernadores de distintos sectores.

Desde el gobierno reconocen que la reunión tiene como objetivo neutralizar una eventual reacción sindical ante la restitución del impuesto a las ganancias, la caída del empleo y los efectos adversos de la recesión económica.

Desde la Secretaría de Trabajo, que integra el Ministerio de Capital Humano, revelaron que el encuentro será a "agenda abierta" y apuntará a "robustecer las relaciones y el diálogo tripartito entre el sector gremial, empresario y gubernamental".

Según detallaron las fuentes, la agenda del "Diálogo Social" incluirá también otro encuentro con representantes empresariales, aunque aún no hay fecha definida.

Milei había anunciado la creación del Consejo de Mayo durante el acto transmitido por cadena nacional desde Tucumán el 9 de Julio último.

Si bien rechazan la ley Bases y el Pacto de Mayo, los dirigentes de la CGT habían resuelto solicitar la entrevista con Cordero dado que, actualmente, "no hay relación" con el Gobierno.

En la central obrera se impone por ahora un posicionamiento prudente y cauteloso después de haber activado ya dos paros generales (24 de enero y 9 de mayo) contra Javier Milei.

Quienes no están dispuestos a acelerar el choque argumentan que el Gobierno dinamizó la homologación de las paritarias y que hay que darle aire tras la aprobación de la Ley Bases.