Horacio Rodríguez Larreta lanza su nuevo espacio político de centro

El exjefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta lanza el Movimiento al Desarrollo (MAD), un espacio que tiene como objetivo crear una alternativa política de centro, que no incluyen ni a kirchneristas ni libertarios, y pretende ser una oposición a La Libertad Avanza (LLA).

Larreta realiza encuentros con distintos actores políticos, dirigentes, mandatarios provinciales y municipales, principalmente de las fuerzas de Juntos por el Cambio y del Peronismo (no kirchnerista) para organizar e institucionalizar el MAD.

Una de las personalidades que integran esta plataforma es la senadora Guadalupe Tagliaferri, quien fue elegida como presidenta del espacio; le siguen Pablo Avelluto, ex ministro de Cultura, que tomará el cargo de secretario General; el diputado nacional Álvaro González y el legislador porteño Emmanuel Ferrario y contará con el asesoramiento del ex ministro de Economía Hernán Lacunza.

El exfuncionario porteño considera que esta alternativa debe ser “sólida” para “enfrentar” las consecuencias “que tendrá el gobierno de Milei” porque, “posiblemente”, haya una caída en la imagen del Gobierno debido a los indicadores económicos y sociales, que ya se conocen.

Según sus propias palabras, la idea de que el presidente Javier Milei sea “el topo que viene a destruir el Estado desde adentro” es “muy peligrosa y tiene efectos”, porque “el Estado se retira de la educación de los chicos en el conurbano bonaerense o del mantenimiento de las vías de comunicación”.

El ex pre candidato a presidente tomó distancia del PRO (y Juntos por el Cambio) luego de que miembros del partido, primero, se acercaran a Milei y luego se sumaran a su gabinete; asimismo dejó muchas veces en claro que no estaba de acuerdo con realizar una alianza con LLA.