Caputo: “Julio va a tener la inflación más baja en lo que va del año”

El ministro de Economía Luis Caputo aseguró que julio tendrá la inflación más baja del año por lo que anticipó así que será más reducida que el 4,2% que había marcado el IPC de mayo.

Lo adelantó el funcionario en una reunión que tuvo este martes con ejecutivos de Agentes de Liquidación y Compensación (Alyc) en el Ministerio de Economía, en la que explicó junto con el presidente del Banco Central Santiago Bausili los lineamientos de la fase 2 del programa económico.

En relación al cepo cambiario, Caputo reiteró que se levantará cuando “estén dadas las condiciones macroeconómicas”, indicaron desde el Palacio de Hacienda y aseguró que la inflación “va a continuar en el sendero descendente que registró en los últimos meses”.

En esta línea, Caputo aseguró que “lo más difícil ya se hizo y hoy tenemos superávit fiscal, cuasi fiscal y energético y hay créditos hipotecarios”. “Julio va a tener la inflación más baja en lo que va del año y la economía está empezando a crecer”, agregó, según un comunicado de Economía.

De esa manera, según el ministro de Economía, la inflación del mes que termina sería más baja que el 4,2% de mayo, tras el 4,6% que marcó junio. Con el correr de julio los datos semanales de inflación muestran una desaceleración del ritmo de aumentos, de acuerdo a distintas consultoras, en un mes en que las remarcaciones habían comenzado con incrementos semanales bien por encima del 1 por ciento. Ese repunte fue atribuido a la suba de los dólares paralelos de las últimas semanas, pero el Gobierno aseguró que está más relacionado a factores climáticos.

El último informe privado con relevamientos de precios corresponde al que hace la consultora LCG sobre alimentos y bebidas, con un muestreo que alcanza a 8 mil alimentos y bebidas de cinco cadenas de supermercados a través de precios online.