Fortnite usará imágenes icónicas de Argentina para promover el turismo

El Obelisco en la Ciudad de Buenos Aires, las Cataratas del Iguazú, los cerros del norte Argentino, las bodegas de Mendoza, y decenas de sitios más que representan emblemas de las atracciones turísticas que ofrece el país, aparecerán destacadas en la plataforma de videojuego Fortnite, a partir de una iniciativa impulsada en conjunto entre el Gobierno Nacional y Fortnite Game, el desarrollador del popular juego.

La novedad se conoció por un anuncio de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quien en su cuenta de X celebró la noticia y contó que se trata de un avance en línea con los objetivos de promover el crecimiento de la denominada industria sin chimeneas.

“Argentina es el primer país del mundo en utilizar Fortnite como plataforma de promoción turística. Este trabajo se encuentra en línea con el objetivo político de posicionar a nuestro país como un HUB de desarrollo tecnológico”, detalló la hermana y persona de mayor confianza del presidente Javier Milei.

La funcionaria compartió, a su vez, el lanzamiento que realizó Stadio Plus, el desarrollador de juegos que comunicó formalmente el trabajo realizado con el Gobierno Nacional, a través del proyecto estatal Marca País.

“¡Hoy lanzamos algo increíble junto a @marcapaisar. Este nuevo proyecto en @FortniteGame está diseñado para promocionar Argentina como destino turístico, destacando su belleza y diversidad cultural. Prepárate para una aventura épica de parkour donde saltarás y correrás por las regiones más bellas del país”, describió la cuenta oficial del desarrollador.

La estrategia trazada por la presidencia de Milei va en línea con un estilo marcado de la administración, que apunta a explotar todas las posibilidades que ofrecen la tecnología en general, y las plataformas de internet en particular. Así, el jefe de Estado elige comunicarse en forma directa con sus seguidores a través de X, y es crítico permanente de los medios de comunicación tradicionales, ya que afirma que no necesita intermediarios para transmitir sus ideas.

En este caso, el video juego mundialmente conocido es utilizado por millones de usuarios en el planeta, por público joven mayoritariamente, que ahora verán sitios de la Argentina dentro de una de sus opciones de juego. Así, la gestión de La Libertad Avanza busca amalgamar la alternativa popular que ofrece Fortnite y un objetivo político, como el desarrollo del turismo como uno de los motores de la economía.

Según reseña la sección Malditos Nerds en Infobae, Fortnite irrumpió como juego en línea en el año 2017. “Fue una verdadera revolución en todos los ámbitos relacionados a los videojuegos. Streamers, creadores de contenido e incluso sitios especializados en juegos publicaban todos los días alrededor de la entrega”, explicaron.