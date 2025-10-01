Milei busca apoyo exterior, el PJ refuerza PBA y ProvinciaUnidas busca la tercera vía

A menos de un mes de las elecciones legislativas, los tres principales espacios políticos afinan sus estrategias y concentran la campaña en los territorios decisivos. Javier Milei busca recuperar terreno tras la derrota en la provincia de Buenos Aires; el PJ quiere aprovechar el envión del triunfo del 7 de septiembre, y los gobernadores de Provincias Unidas intentan consolidar la tercera vía.

El tablero electoral combina recorridas de alto perfil, actos provinciales y una agenda internacional que impacta de lleno en la disputa política.

En paralelo, la inestabilidad económica atraviesa la campaña y condiciona el humor social. El freno de la actividad que el Presidente admitió este martes, la caída del consumo y las tensiones en el mercado cambiario son el trasfondo de un clima político en el que oficialismo y oposición ensayan relatos contrapuestos sobre el rumbo del país.

Cada espacio busca anticipar la elección del 26 de octubre, que ordenará el Congreso y definirá el equilibrio de poder en la segunda mitad del mandato de Milei.

Milei, entre actos y la agenda internacional

El próximo lunes, el Presidente presentará su nuevo libro en el Movistar Arena, un acto de campaña que promete show musical y un fuerte mensaje en tono electoral. Días antes, este viernes tiene previsto visitar la provincia de Santa Fe y una semana después viajará a Estados Unidos, donde será recibido por el presidente Donald Trump, en la Casa Blanca. Será la primera foto oficial de agenda bilateral y un gesto clave de respaldo en plena campaña.

En sus últimas apariciones públicas, Milei endureció su discurso contra la oposición. “La única propuesta que tienen es romper”, dijo este martes en La Rural, y cuestionó que un sector del Congreso “está todo el tiempo torpedeando al Gobierno”. También defendió su programa económico y aseguró que “los argentinos van a votar a favor de la esperanza, del futuro y de no volver al pasado”.

El oficialismo apunta a cerrar un acuerdo comercial con Washington que incluya la baja de aranceles y un respaldo financiero del Tesoro norteamericano. “Nosotros queremos una baja al 0%, pero si conseguimos que lo reduzcan algunos puntos les podemos sacar ventaja al resto de los países”, señalan en Casa Rosada.

La estrategia libertaria se sostiene en tres ejes: sostener la épica del ajuste fiscal; recuperar centralidad con actos en clave electoral, y mostrar proyección internacional con gestos hacia Trump.

Al mismo tiempo, Milei busca recomponer vínculos con el PRO -el encuentro con Mauricio Macri de este domingo en Olivos fue clave en ese sentido- y frenar nuevas derrotas parlamentarias, luego de que la oposición lograra bloquear iniciativas clave en la Cámara de Diputados.

El peronismo quiere proyectar el triunfo bonaerense al resto del país

Tras imponerse por casi 14 puntos en la provincia de Buenos Aires, Fuerza Patria busca trasladar ese resultado al plano nacional. Con ese objetivo, Axel Kicillof y La Cámpora desplegaron un esquema de doble juego territorial para apuntalar la candidatura de Jorge Taiana.

Esta semana, el primer candidato del PJ bonaerense tiene en agenda visitar San Martín, Hurlingham, Lanús, Malvinas Argentinas, Morón y podría llegar hasta el partido de la Costa y Luján. Se mostrará junto a los intendentes locales, los encargados de garantizar la territorialidad de la campaña, y se irán sumando otros dirigentes peronistas a lo largo de sus recorridas.

Para el peronismo, la elección legislativa bonaerense fue un punto de inflexión y apuesta a que estén dadas las condiciones para repetir la diferencia en octubre. Reconocen que el desafío que enfrentan es sostener el nivel de participación y evitar que el oficialismo recupere terreno con los resultados de Córdoba, Mendoza y Santa Fe.

Con un discurso enfocado en la defensa del salario, la reactivación de la obra pública y el rechazo a la reforma laboral, el PJ busca marcar contraste con la Casa Rosada. Los intendentes del conurbano reforzaron la campaña territorial y Kicillof las recorridas por la Provincia, mientras que Cristina Kirchner seguirá activa desde su prisión domiciliaria.

Provincias Unidas en busca de la tercera vía

Los gobernadores de Provincias Unidas dieron el puntapié inicial a la campaña este martes, con un acto en Chubut y un mensaje contra la polarización. “Estamos cansados de escuchar la pelea del kirchnerismo y el mileísmo”, plantearon.

Con Ignacio Torres, Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro, Carlos Sadir, Claudio Vidal y Gustavo Valdés a la cabeza, el frente federal apuesta al escenario de tercios y a consolidarse como alternativa de cara a 2027.

Su estrategia es clara: evitar quedar atrapados en la lógica binaria, ganar bancas para convertirse en árbitros en el Congreso y mostrarse como alternativa competitiva para las próximas elecciones presidenciales.

En su diagnóstico, el Gobierno está debilitado; el peronismo recuperó aire, pero no garantiza gobernabilidad, y la ciudadanía demanda una opción diferente.

Fuente: TN.