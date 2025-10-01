¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Río Uruguay Incendio en Corrientes Santa Lucía
POLICIA DE CORRIENTES

Tras una investigación se recuperó un elemento robado: un detenido por el hecho

Por El Litoral

Miércoles, 01 de octubre de 2025 a las 09:32

La Policía de Corrientes informó que el martes recuperó un elemento denunciado como robado en la ciudad Capital. Un hombre fue detenido por el hecho.

Efectivos de la Comisaría V Urbana en conjunto a la Unidad Fiscal de Investigación, realizaron tareas investigativas en relación a un robo registrado en un domicilio ubicado sobre avenida Armenia al 3.300.

Las acciones concluyeron en el hallazgo y secuestro de una máquina termofusora, marca Saladillo, que fue denunciada como robada. Además, se detuvo a un hombre de 30 años, el cual está vinculado al robo.

El demorado junto a lo recuperado fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a la mencionada dependencia, donde se continuaron con los trámites de rigor.
 

