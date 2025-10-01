Tras una investigación se recuperó un elemento robado: un detenido por el hecho

La Policía de Corrientes informó que el martes recuperó un elemento denunciado como robado en la ciudad Capital. Un hombre fue detenido por el hecho.

Efectivos de la Comisaría V Urbana en conjunto a la Unidad Fiscal de Investigación, realizaron tareas investigativas en relación a un robo registrado en un domicilio ubicado sobre avenida Armenia al 3.300.

Las acciones concluyeron en el hallazgo y secuestro de una máquina termofusora, marca Saladillo, que fue denunciada como robada. Además, se detuvo a un hombre de 30 años, el cual está vinculado al robo.

El demorado junto a lo recuperado fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a la mencionada dependencia, donde se continuaron con los trámites de rigor.

