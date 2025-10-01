¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Río Uruguay Incendio en Corrientes Santa Lucía
INSEGURIDAD

Un hombre fue detenido luego de robar en una capilla de Corrientes

Ocurrió en la Capilla Santa María Josefa Rosello, donde un hombre forzó la entrada para sustraer varios elementos. Fue sorprendido en la vía pública mientras trasladaba lo robado.

Por El Litoral

Miércoles, 01 de octubre de 2025 a las 09:46

La Policía de Corrientes informó que el martes detuvo a un hombre que ingresó a robar en una capilla de la capital correntina.

La detención se realizó en la mañana del martes por personal de la Comisaría XXI Urbana, luego que tomaran conocimiento de un hecho delictivo en la Capilla Santa María Josefa Rosello, donde una persona forzó el ingreso y sustrajo varios elementos.

Por este motivo se iniciaron tareas investigativas y de rastrillaje en las inmediaciones. Los efectivos observaron en la vía pública a un hombre que trasladaba una campana y un tubo de gas de 10 kilogramos. Este, al notar la presencia policial intentó huir tras arrojar lo que cargaba.

Tras una breve persecución se logró la aprehensión del sospechoso, tratándose de un hombre de 28 años.

El demorado y lo recuperado fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a la mencionada comisaría, donde se realizaron los trámites del caso.
 

