Corrientes: intensa búsqueda de un hombre desaparecido en San Miguel

La Policía de Corrientes pide colaboración a la pobación para encontrar a un hombre mayor de edad que desapareció en la localidad de San Miguel.

Se trata de Servando Valenzuela de 50 años, quien fue visto por última vez el martes. La denuncia de su desaparición se realizó en la Comisaría de Distrito de San Miguel este miércoles. En el caso trabaja la fiscalía de investigación de turno.

Quienes puedan aportar datos que ayuden a encontrar Valenzuela pueden hacerlo ante la citada Comisaría o llamar al teléfono 3794-506034; o acercarse a la dependencia más cercana a su domicilio y/o comunicarse al 911 en la Capital y 101 en el Interior Provincial.