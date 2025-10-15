Otra feria de ciencias terminó con una explosión: cinco heridos en Palermo

Lo que debía ser una jornada de aprendizaje y entusiasmo se convirtió en una escena de horror para la comunidad educativa del Colegio Guadalupe de Palermo, cuando un experimento con fuego durante la feria de ciencias terminó con cinco alumnos de tercer y cuarto año con quemaduras, uno de ellos de gravedad. El hecho ocurrió en el salón de actos del colegio, en medio de una demostración a cargo de un docente de química.

Según testigos, durante una experiencia de ciencias naturales que involucraba fuego y sustancias inflamables, se generó una llamarada que alcanzó a varios chicos. Uno de ellos, de 16 años, se prendió fuego por completo y cayó al suelo mientras sus compañeros y docentes corrían a socorrerlo. Otros tres alumnos alcanzaron a huir con la ropa incendiada, algunos intentando apagarse mientras corrían.

Tres alumnas que presenciaron toda la secuencia contaron entre lágrimas lo que vivieron. “Nosotros estábamos mirándolos. Era como una exposición de naturales. Ya había pasado algo parecido una vez. Uno de los chicos se hizo una bola de fuego y salieron corriendo para apagarlo. No se le apagaba el fuego. Salieron corriendo al baño para tratar de apagarse. Tenían la cara quemada y parte del cuerpo. Uno de los chicos se quemó solo la campera, se la sacó rápido y por suerte no se quemó”, relataron.

Tres alumnos fueron trasladados al Hospital Gutiérrez, mientras que otros dos fueron atendidos con lesiones menores. El chico que sufrió mayores quemaduras sigue internado, con pronóstico reservado La comunidad educativa aún intenta procesar lo ocurrido.

Desde el Ministerio de Educación de la Ciudad explicaron que personal de la cartera se hizo presente en el lugar apenas se enteraron del hecho, y dieron detalles de lo que sucedió.

"Había una actividad de ciencias en el patio del colegio y un experimento con alcohol en pequeños recipientes. Un error en la manipulación de uno de esos recipientes generó una pequeña explosión que provocó las heridas a los alumnos de secundaria", detallaron voceros de esa cartera.

La feria fue suspendida de inmediato y la escuela evacuada parcialmente. En cuestión de minutos, decenas de padres llegaron al lugar, alertados por los llamados desesperados de sus hijos.

“Mi hija me llamó llorando, histérica, diciéndome que su compañero se había prendido fuego delante de todos”, contó Mariana, madre de una alumna. Otra madre expresó su enojo con dureza: “¿Quién autoriza que se use fuego en una feria escolar con chicos de primaria? Esto no puede pasar más”, declaró desde la puerta del colegio.

Desde Educación señalaron que venían trabajando en un protocolo específico después de la explosión en la feria de ciencias de una escuela de Pergamino, que terminó con una alumna internada en el hospital Garrahan.

Será una resolución que firmará la ministra Mercedes Miguel, "un protocolo para implementar en estos casos, en ferias de ciencia o experimentos, para reducir al mínimo los riesgos de accidentes o siniestros".

Uno de los alumnos, con pronóstico reservado

Según fuentes del Ministerio de Salud porteño, cuatro personas debieron ser trasladadas de urgencia a distintos centros de salud tras el incidente. En el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez fue ingresado un adolescente de 16 años con quemaduras y compromiso de las vías aéreas superiores. El joven fue intubado y permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica, con pronóstico reservado, según informaron fuentes médicas.

En tanto, otros tres pacientes fueron derivados al Hospital Fernández. Dos de ellos presentan quemaduras en alrededor del 20% de la superficie corporal y serán trasladados al Hospital de Quemados para recibir atención especializada. El cuarto herido sufrió lesiones leves y será derivado a una clínica privada, de acuerdo con su cobertura médica.

(Con información de Clarín)