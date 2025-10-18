Misterio en Chubut: una pareja desapareció hace una semana

Pedro Alberto Kreder, un hombre de 79 años y Juana Inés Morales, de 69, son intensamente buscados en la provincia de Chubut desde hace una semana. La última vez que los vieron fue cuando salieron a bordo de una camioneta en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Por ahora, su desaparición es un misterio y la única pista que tienen los investigadores y las familias es el hallazgo del vehículo abandonado en una zona de difícil acceso.

De acuerdo con la reconstrucción que pudo hacer la Policía, en base a los registros de las cámaras de seguridad, el sábado a las 09:31 salieron de su domicilio y luego fueron detectados en la rotonda de las rutas 3 y 39. Después, continuaron rumbo al Aeropuerto. A las 09:50 se les vio en la calle Punta Novales, saliendo de Caleta Córdova, en la zona norte de Comodoro. Las hijas de la mujer difundieron los datos de la camioneta en la que circulaban

Pasaron los días y la angustia creció. Pese al gran operativo que se montó para dar con la pareja, los rastros eran nulos. Sin embargo, este viernes por la tarde, la investigación arrojó un primer dato que podría dar luz de dónde podrían estar.

Los equipos de rastrillaje confirmaron la localización de la camioneta Toyota Hilux color beige, con cúpula, en la que la pareja se movilizaba la pareja. Fue encontrada en un área remota y de difícil acceso, en las inmediaciones de Rocas Coloradas, un paraje costero situado al norte de la ciudad.

De acuerdo con la Policía del Chubut, por el momento no se detectaron rastros.