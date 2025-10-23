La madre de Lourdes de Bandana denunció su desaparición:la cantante aseguró estar bien

La Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad recibió este miércoles por la noche una denuncia de la madre de Lourdes Fernández, integrante del grupo Bandana, de quien perdió el contacto el 4 de octubre último. Luego de unas horas de incertidumbre, la cantante publicó un video en su cuenta de Instagram en el que aseguró estar bien y que solo tenía gripe desde el lunes.

La presentación que generó preocupación fue realizada por la madre de Fernández, Mabel López, en la Oficina Central Receptora de Denuncias del Ministerio Público Fiscal, ampliaron las fuentes a Infobae.

La Policía acudió a su domicilio, en la calle Ravignani del barrio porteño de Palermo. Un hombre respondió y dijo que ya no era pareja de Lourdes y que ella no vivía más en ese lugar.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 47, subrogado por Santiago Bignone, Secretaría 136, de Juan Pablo Strifezza, ordenó una consigna policial en el lugar.

Integrantes de la organización del reencuentro de Bandana indicaron a Infobae que están en contacto tanto con Lourdes como con el resto del grupo, coordinando días de ensayo y sesiones de fotos.

Esta mañana, desde el ciclo TL9 al amanecer (Canal 9), el columnista Alexis Puig marcó el número de Lourdes una y otra vez. Del otro lado, se oyó la voz de la cantante, arrastrando las palabras, mientras de fondo se colaba una voz masculina.

La breve conversación, plagada de titubeos y comentarios entre ambas voces, añadió una pátina de misterio sobre el caso.

“No puedo agarrar, ¿me estás jodiendo? Pará que me está llamando Alexis“, se escuchó entre titubeos.

Las redes sociales de la cantante siguieron activas. Este miércoles por la noche, publicó dos imágenes en sus historias de Instagram: una foto junto a su gato y un mensaje que dice: “Graxx Lean GG —Leandro García Gómez, su expareja y a quien denunció por violencia de género—. Dr, con mucho am... Repara el vínculo, es importante sol. Tenemos una sola vida y un solo amor”.

Dos días atrás, hizo un posteo dedicado a García Gómez en la misma red social, acompañado de una foto de ambos y el siguiente mensaje por su cumpleaños: “Feliz cumple!!! Gracias totales. Pasé malos momentos, sin embargo, estuviste y te bancaste como un caballero a todo. Siempre te voy a amar”.

Y agregó: “Sos un inteligente y una persona. Amo tu militancia y tu compromiso con la sociedad y sos de los empresarios que necesita nuestro país. Tenés dos hijas hermosas y sos un ejemplo de padre. Te amo mucho. LeanGG”.

