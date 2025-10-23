Recuperaron una motocicleta que tenía denuncia de robo

La Policía de Corrientes informó que el miércoles recuperó una motocicleta en la ciudad Capital, denunciada como robada.

Efectivos de la Comisaría XIX Urbana, en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigaciones, lograron recuperar una motocicleta marca Zanella, modelo ZB, de 110 cc.

La investigación inició tras la denuncia de robo y concluyó con el hallazgo del rodado que fue abandonado en inmediaciones de avenida Maipú y calle Goya, siendo secuestrado preventivamente.

El rodado fue trasladado a la citada dependencia, donde se realizaron las diligencias correspondientes al caso.

