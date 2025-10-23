Negocios firmes y genética de elite en el Norte argentino

Del 7 al 9 de octubre, el predio de la Sociedad Rural del Chaco, en Margarita Belén, fue sede de la 2ª edición de la Exposición Nacional Primavera Braford, un evento que reunió genética, capacitación y negocios en torno a una de las razas bovinas que más crece en el país.

Organizada por la Asociación Braford Argentina (ABA) y con la fuerza de Expoagro, la muestra se consolidó como un espacio clave para el intercambio técnico, la promoción de la genética y el fortalecimiento de vínculos entre productores, cabañeros y empresas del sector.

La exposición contó con la inscripción de 211 animales, provenientes de 29 cabañas y 7 provincias argentinas, reflejando la diversidad y el crecimiento sostenido de la raza. Durante tres intensas jornadas, se llevaron a cabo las juras de clasificación, el concurso de jurados jóvenes, actividades técnicas y el remate final de reproductores y vientres, a cargo de la consignataria UMC–Haciendas Villaguay.

El jurado del evento fue Juan Zeman, criador de Santiago del Estero de 29 años, quien destacó por su criterio técnico y la claridad en sus argumentaciones durante la clasificación de los animales a corral y de los 79 animales a bozal —49 hembras y 30 machos— provenientes de Chaco, Corrientes, Santa Fe, Santiago del Estero, Entre Ríos, Formosa y Córdoba.

Los grandes campeones

En una pista que mostró el presente y futuro de la raza, los resultados principales fueron los siguientes: el premio Gran Campeón Hembra se lo llevó Cabaña La Dominga (Córdoba); la Reservada Gran Campeón Hembra fue para Cabaña Jagüel Pampa (Santiago del Estero) y la Tercer Mejor Hembra fue para Cabaña La Carreta (Santa Fe).

En machos, el premio Gran Campeón fue para Cabaña La Dominga (Córdoba); el Reservado Gran Campeón Macho fue para Cabaña El Estribo (Corrientes) y el Tercer Mejor Macho para Cabaña Las Mercedes (Chaco).

Capacitación, jóvenes y vinculación

La exposición también incluyó una jornada educativa con más de 250 estudiantes de escuelas agrotécnicas, universidades y ateneos de Chaco y Corrientes, quienes participaron de charlas técnicas, un concurso de jurados interactivo con animales en pista y el cierre con el tradicional “Sunset Ganadero” organizado por el IPCVA, que combinó capacitación, música y degustación de carnes.

Entre los disertantes se destacaron Martín Moulia (inspector de la ABA), Diego Rodríguez (director ejecutivo de la ABA) y Germán Fogliatti (asesor genético y jurado de la raza). Los ganadores del concurso de jurados fueron Alejandro Luna, Mario Ramírez y Yamila Batalla.

Valores firmes

El jueves se desarrolló el remate de reproductores y vientres, con una oferta de 31 animales (25 toros y 6 hembras) y un excelente acompañamiento de público en tribunas y a través del streaming de expoagro.com.ar. El martillo estuvo a cargo de Bautista Bastanchuri y Agustín Barbieri, en representación de UMC–Haciendas Villaguay.

Los valores promedios reflejaron el firme interés por la genética Braford: los toros hicieron promedio de $5.810.000 y las hembras: promedio de $3.170.000

Previamente, el lunes 6 se había realizado un remate especial de invernada y cría, con 8.000 cabezas (entre invernada, cría y 1.000 terneros destacados), también a cargo de la consignataria.

Acompañamiento institucional

La Nacional Primavera Braford con la fuerza de Expoagro, contó con el sponsoreo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación; la alianza estratégica con John Deere; el acompañamiento de Banco Nación, Cestari, Gobierno del Chaco, Banco Macro y la consignataria UMC-Haciendas Villaguay.

Expoagro, como socio estratégico, aportó su estructura organizativa, técnica y comunicacional para posicionar a la muestra como una vidriera nacional de la genética y la ganadería del Norte argentino.