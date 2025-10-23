Elecciones: no habrá clases este viernes y lunes en 348 escuelas de Corrientes

Corrientes vivirá un fin de semana de intenso movimiento electoral, ya que este domingo 26 de octubre se realizarán los comicios en toda la provincia. Como es habitual en cada proceso electoral, las escuelas que funcionarán como centros de votación se verán afectadas por la suspensión de clases tanto el viernes como el lunes en ambos turnos.

Sin clases este viernes y lunes

La decisión fue confirmada a El Litoral por el Ministerio de Educación, que ya informó a todas las instituciones, permitiendo que se tomen las previsiones necesarias para asegurar el regreso a clases con normalidad.

Un total de 348 establecimientos escolares de la provincia no tendrán actividades tanto el viernes 24 como el lunes 27 de octubre. La medida afecta a las escuelas que serán utilizadas para la emisión del sufragio, con el fin de garantizar que los espacios estén preparados para recibir a los votantes y luego puedan ser reacondicionados para el retorno de las actividades educativas.

Este cierre se suma al fin de semana extra largo para los estudiantes. En total, 348 escuelas en toda la provincia se verán afectadas por el operativo electoral tal como ocurrió en las elecciones de agosto pasado.