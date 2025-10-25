Las horas previas de Milei a las elecciones: las dos alternativas para el nuevo Gabinete

Javier Milei mantiene contactos con su círculo íntimo en la Quinta de Olivos en la previa de las elecciones legislativas de este domingo. El Presidente tiene sobre la mesa dos alternativas para impulsar la reconfiguración del gabinete luego de la publicación de los resultados electorales. Una dirección abarca el sostén al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la otra, su reemplazo por Santiago Caputo.

La primera opción contempla una concesión de lugares en el Gabinete para los aliados, como el sector del PRO, que responde a Mauricio Macri, y el de la UCR, que coordinan figuras como el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. La segunda se basa en no ceder ministerios, pero sí coordinar con mandatarios aliados —de Provincias Unidas y ajenos— nombramientos en áreas estratégicas para la producción, como Minería, Energía, Obras Públicas y Agricultura, entre otras.

“La idea es que se defina antes, pero la pulsión la va a marcar el resultado”, expresan en espacios neutrales de Nación. En ese sentido, según pudo saber TN, Milei les dijo a sus cercanos que está “tranquilo”.

En el Gobierno reconocen que publicarán primero un conteo segmentado por provincias a través de la página que coordina la Dirección Nacional Electoral (DINE) y que luego, a los minutos, difundirán resultados con el agregado nacional. En el oficialismo se inclinan a estas horas a realizarlo a través de la disposición oficial, pero advierten que puede sufrir modificaciones.

En el Ejecutivo admiten que no incluirán a sellos opositores que no forman parte de Fuerza Patria dentro del conteo de votos del peronismo a nivel nacional. En Nación se preparan para una disputa —que no descartan que termine en la Justicia— sobre los resultados del domingo. Lo mismo aplica para lo discursivo.

El Presidente tiene varios borradores sobre las palabras que dará luego de que se conozcan los resultados, pero ya definió que hará un llamado al consenso a Provincias Unidas y aliados para impulsar las reformas laboral y previsional. En el Gabinete insisten también con que prepara un mensaje para enviar tranquilidad a los mercados antes de la apertura del lunes.

“El mensaje que queremos dar es que el Gobierno no se cae el lunes, como pudieron haber pensado después de la elección bonaerense”, expresan en el oficialismo.

En la Casa Rosada reconocen que harán foco en el crecimiento de bancas de La Libertad Avanza —que pone en juego un porcentaje menor a la oposición— en contraste con el resto de las fuerzas.

En Balcarce 50 planean también hacer proyecciones para las elecciones presidenciales de 2027, sumando a La Libertad Avanza con el porcentaje que alcance el frente Provincias Unidas, que integran gobernadores dialoguistas. Se trata de un argumento para contrarrestar la cifra que tiene el peronismo a nivel nacional, abarcando todas sus fuerzas.

Fuente: TN.