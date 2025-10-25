Vecinos afectados por el temporal cortan la avenida Armenia

Un grupo de vecinos de un barrio de Corrientes se vieron afectados por el temporal que azotó la ciudad en la madrugada de este sábado.

Tras la caída de más de 100 milímetros de lluvia registrados en la ciudad, dos familias del barrio Sol de Mayo perdieron sus viviendas debido a la inundación que generó la zona. En señal de reclamo, vecinos de la zona realizaron un corte sobre la avenida Armenia para visibilizar su situación y reclamar asistencia.

Según informó la Municipalidad de Corrientes, las precipitaciones comenzaron alrededor de las 3:30 de la madrugada y se intensificaron hasta pasadas las 5:30, cuando ya se habían registrado casi 50 milímetros. A las 10 de la mañana, los valores medidos alcanzaban los 100 milímetros en el Palacio Municipal, 92 en la estación Montaña y 103 en el Bañado Norte.

Asimismo, en pocas horas, hubo caída de árboles y anegamiento en distintos sectores de la capital provincial. Y desde la comuna local, detallaron que esto se debe a la intensa acumulación de agua, que no permite su absorción y termina cediendo parte de la corteza de los árboles hasta caerse.

El subsecretario de Gestión de Riesgos, José Pedro Ruíz, detalló que se registraron incidentes sobre la avenida Erik Martínez, en la entrada del Perichón, y en las intersecciones de Irigoyen y Don Bosco, y Don Bosco y Belgrano.

“Las ráfagas de viento no fueron fuertes —alcanzaron hasta 24 kilómetros por hora—, pero la saturación del suelo favoreció que algunos árboles cedieran con facilidad”, explicó el funcionario.

Respuesta Municipal:

Desde las primeras horas del día, trabajadores municipales realizaron la limpieza de sumideros y bocas de tormenta. “Se intervino en calle Loreto, donde había basura acumulada, y en la avenida Chacabuco, desde Lavalle hasta Cazadores Correntinos”, señaló Ruíz.

El Municipio destacó que el Plan Hídrico vigente permitió un drenaje rápido en la mayoría de los sectores críticos y que no se registraron interrupciones en los servicios esenciales. “El sistema de desagües respondió adecuadamente pese al alto volumen de agua”, afirmaron desde la Subsecretaría de Gestión de Riesgos.

El pronóstico meteorológico indica que podrían continuar las lluvias aisladas durante el resto de la jornada, aunque se esperan condiciones más estables hacia la tarde. Las autoridades recomiendan circular con precaución, mantener las luces encendidas y respetar la distancia de frenado.

El transporte público funciona con normalidad y no se registran desvíos en los recorridos habituales. Desde la Municipalidad informaron que el sistema de monitoreo y respuesta rápida sigue activo, con equipos operativos desplegados en los barrios donde se produjeron anegamientos.