Intensa búsqueda de una menor desaparecida en Corrientes

La Policía de Corrientes pide colaboración a la comunidad para la localización de una menor de edad que desapareció en la ciudad Capital.

Se trata de Ludmila Jenifer Segovia Villaruel de 16 años, quien se ausentó de su hogar en la madrugada de este miércoles. La denuncia de su desaparición se asentó en la Comisaría de la Mujer y el Menor de Capital, dándose aviso a la Fiscalía de Investigación en turno.

Ludmila responde a las siguientes características físicas: contextura robusta, de 1,65 metros de estatura, tez blanca, cabello negro con flequillo, ojos de color marrones claro.

La última vez que fue vista traía puesta una remera de mangas largas, jeans color negro, medias violetas con dibujos.

Como seña particular, la menor posee cadena de acero brillante.

Quienes posean datos que ayuden a encontrar a la menor, puedan acercarse a mencionada dependencia o llamar al teléfono 3794-484651; o en la comisaría más cercana a su domicilio y/o comunicarse al 911 en la Capital y 101 en el interior provincial.

