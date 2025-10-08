El Gobierno recibió siete ofertas para privatizar las rutas del Mercosur

Este miércoles se llevó adelante la apertura de los sobres en la licitación de la primera etapa de la concesión de las rutas del Mercosur, un trayecto de casi 700 kilómetros, y el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que se presentaron siete ofertas.

Abarca los tramos Oriental y Conexión, integrado por las rutas nacionales 12, 14, 135, A-015, 117 y 174 (Puente Rosario-Victoria) que atraviesan la Provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes.



De acuerdo a fuentes oficiales, las ofertas fueron presentadas por Autovía Construcciones y Servicios S.A.; Coyserv S.A.; Obring S.A.; Rovella Carranza S.A.; Panedile Argentina y Benito Roggio e hijos S.A.

“El sector privado invertirá, hará obras y administrará con más eficiencia mejores rutas”, expresó el titular del Palacio de Hacienda en su cuenta de X.

A su vez, desde las redes del Ministerio de Economía detallaron que los capitales privados son los que invierten en la operación y mantenimiento de la traza: “Esto genera ahorro al Tesoro Nacional. Además, el privado no abona ningún canon, permitiendo así que los procesos sean más eficaces y transparentes y que la gestión de las rutas nacionales sea autosustentada por los ingresos de peaje”.

Esta instancia, que contiene las propuestas económicas para explotar las rutas 12 y 14, es un paso indispensable de la adjudicación. Los nuevos operadores se harían cargo del corredor 18 sobre fin de año o principios de 2026. Así, será el primer corredor vial que pasará a manos privadas.

Además, en ese marco, el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) pondrá a disposición de la empresa que resulte adjudicataria del Tramo 1 de la Red de Concesiones un esquema fiduciario de garantía y fondeo por hasta $56.000 millones.

“El monto máximo previsto es de $56.000 millones o hasta el 70% del total de la inversión que establezca el contrato de concesión y se otorga en UVA +2% con un plazo de repago de hasta 6 años con 1 año de gracia”, comunicaron desde la entidad.

La llamada ruta del Mercosur está gestionada por el Estado desde abril, tras el vencimiento del contrato que tenía Caminos del Río Uruguay. Este corredor es crucial para el comercio internacional. La apertura del concurso se hizo a principios de junio. El Gobierno cambió dos veces la fecha clave de la licitación: primero iba a ser el 5 de agosto; luego la extendió al 8 de septiembre y finalmente fue fijada para este miércoles.

El Gobierno remarcó que Vialidad Nacional, organismo encargado de la elaboración de los Pliegos de Especificaciones, será el responsable de controlar por resultados el correcto cumplimiento de los contratos que se celebren.

“Esto permitirá garantizar las condiciones de circulación y detectar posibles incumplimientos con el fin de brindar un servicio de calidad para que todos los usuarios transiten de forma segura”, afirmaron.

Cuál será el próximo paso de la privatización

A partir de las ofertas, la comisión evaluadora será la encargada de revisar los papeles y dictamina. Luego, se da un tiempo para que cualquier empresa pueda presentar alguna objeción. Cumplido ese plazo y si está todo en orden, se adjudica la concesión.

Según estimaron fuentes consultadas, este proceso llevará entre dos o tres meses hasta que pase finalmente a manos privadas.



En paralelo, el paso de selección de los oferentes habilitará al Gobierno a avanzar en el segundo tramo de la privatización de Corredores Viales. Esto es, el proceso para la venta de activos y la disolución de esa firma, que se formalizó el lunes 1° de septiembre, con un decreto publicado en el Boletín Oficial.

Allí se estableció que en un plazo máximo de 12 meses se transferirán las rutas nacionales a los nuevos operadores, mediante concesión con esquema de peaje.

La convocatoria al concurso para el llamado tramo 2, otros 4400 kilómetros de rutas nacionales, que se esperaba para agosto, se demoró. En el Gobierno apuntaban a abrirlo en septiembre y que los concesionarios privados asumieran la operación hacia inicios de 2026. Con los cambios para la ruta del Mercosur, el cronograma se volvió a postergarse.

En tanto, el tramo 3 -otros 2800 kilómetros que abarcan rutas como la 7 y 9, así como autopistas del Litoral- también saldrían a licitación más adelante.



(Con información de TN)