Diálogo por el Presupuesto: Diego Santilli busca apoyo en Santiago del Estero

El diálogo con gobernadores se acelera en el Gobierno nacional. En ese marco, el ministro del Interior, Diego Santilli, aterriza este viernes en Santiago del Estero. Se reunirá con el mandatario provincial, Gerardo Zamora, con el objetivo de acercar posiciones antes del tratamiento del Presupuesto y de las reformas laboral y tributaria en el Congreso.

La visita forma parte de una agenda intensa que Santilli desarrolla desde su asunción, hace apenas 11 días, y que apunta a garantizar los votos provinciales que necesita la Casa Rosada. En las últimas horas, el ministro encabezó reuniones internas para ordenar la estrategia legislativa en ambas cámaras.

El raid de encuentros continuará el martes en Misiones, donde se espera un cara a cara con Hugo Passalacqua. Antes, el funcionario ya había mantenido conversaciones en Casa Rosada con Nacho Torres (Chubut), Raúl Jalil (Catamarca), Marcelo Orrego (San Juan), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

La recorrida también incluyó una gira por Entre Ríos, Mendoza, Jujuy y Neuquén. En Buenos Aires, en tanto, recibió a Leandro Zdero (Chaco) y Alberto Weretilneck (Río Negro).

Según explicaron cerca del ministro, Santilli cumple un mandato directo del presidente Javier Milei: “escuchar la agenda de los mandatarios y contrastarla con el programa de reformas del Gobierno”. El objetivo es ordenar un mapa de apoyos para llegar a las sesiones extraordinarias con mayores certezas políticas.

¿Qué reclaman los gobernadores?

Los gobernadores, por su parte, ponen sobre la mesa una serie de reclamos comunes, entre ellos la reactivación de la obra pública y modificaciones en la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). También aparecen pedidos particulares vinculados a la coparticipación del impuesto a los combustibles.

Por ahora, las provincias peronistas (entre ellas Buenos Aires, La Rioja, Formosa y Tierra del Fuego) siguen al margen del diálogo. Desde el entorno del ministro aseguran que existe “voluntad de encontrar consensos para que salga el Presupuesto”, aunque cada negociación se maneja con cautela.

