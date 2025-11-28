¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

OPERATIVO DE PREVENCION EN goya

Demoraron a siete “cuida autos” por ocasionar disturbios en una plaza de Corrientes

Por El Litoral

Viernes, 28 de noviembre de 2025 a las 21:16

Un total de siete jóvenes fueron demorados por la Policía en la zona céntrica de la ciudad de Goya, acusados de ocasionar molestias a vecinos y transeúntes en los alrededores de la plaza Mitre.
Se trató de acciones preventivas que se desarrollaron en cumplimiento de directivas de la Unidad Regional II y de la Jefatura de Policía, con el objetivo de preservar el orden público, la seguridad y la tranquilidad de la ciudadanía, según describieron.
Se movilizaron efectivos de la Comisaría Distrito Primera de esa ciudad que desempeñaron tareas preventivas de ilícitos y contravenciones.
Las personas aprehendidas fueron trasladadas a la dependencia policial, donde se realizaron las actuaciones de rigor, quedando a disposición de la autoridad competente. 
Además, advirtieron que se reforzará la presencia preventiva en distintos sectores de la ciudad.
 

