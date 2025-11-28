Demoraron a siete “cuida autos” por ocasionar disturbios en una plaza de Corrientes

Un total de siete jóvenes fueron demorados por la Policía en la zona céntrica de la ciudad de Goya, acusados de ocasionar molestias a vecinos y transeúntes en los alrededores de la plaza Mitre.

Se trató de acciones preventivas que se desarrollaron en cumplimiento de directivas de la Unidad Regional II y de la Jefatura de Policía, con el objetivo de preservar el orden público, la seguridad y la tranquilidad de la ciudadanía, según describieron.

Se movilizaron efectivos de la Comisaría Distrito Primera de esa ciudad que desempeñaron tareas preventivas de ilícitos y contravenciones.

Las personas aprehendidas fueron trasladadas a la dependencia policial, donde se realizaron las actuaciones de rigor, quedando a disposición de la autoridad competente.

Además, advirtieron que se reforzará la presencia preventiva en distintos sectores de la ciudad.

