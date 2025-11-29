Llega Cúneo Libarona y se pone en marcha el sistema acusatorio

Este lunes se espera en Corrientes la llegada del ministtro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, quien ofrecerá una conferencia de prensa como acto inaugural para la implementación del nuevo sistema con el que trabajará la Justicia Federal en la provincia, en dimultáneo con Resistencia, Chaco.

Cúneo Libarona realizará su presentación junto al presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, Luis González y su par de Resistencia, Rocío Alcalá, en un auditorio del hotel ubicado en la intersección de calle Lavalle y la avenida costanera Juan Pablo II, a partir de las 9.30.

Con ese encuentro se pondrá en marcha el sistema acusatorio en la Justicia Federal, a partir del cual entra en vigencia plena el nuevo Código Procesal Penal de la Nación en Corrientes y Chaco.

Al efecto, juraron en la súltimas horas los integrantes de la Oficina Judicial (Ofiju) que actuará bajo la órbita de la Cámara y tendrá como directora por concurso a Nadya Moor.

Asimismo, el Ministerio Público Fiscal se puso en línea con el nuevo sistema de trabajo a partir de la creación de las fiscalías de Distrito de Resistencia y Corrientes.

La correntina integrará la Unidad Fiscal Corrientes y y dos Sedes Fiscales Descentralizadas: la de Goya y la de Paso de los Libres. Carlos Schaefer será fiscal general con funciones de coordinación y Flavio Ferrini será fiscal jefe en la jurisdicción.