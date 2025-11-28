Una escuela correntina recreará los Esteros del Iberá con 800 alumnos en el Cocomarola

Los 25 años de la Escuela N°957 Juan Ramón Fernández de la ciudad de Corrientes tendrán un cierre a lo grande 800 estudiantes recrearán los Esteros del Iberá en una muestra artística y de Educación Física que, por primera vez, se realizará en el Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola. El evento será este sábado desde las 19 y promete convertirse en uno de los festejos escolares más llamativos del año.

La directora del establecimiento, Eva María Ruiz Díaz, explicó a El Litoral que la elección de la temática no fue casual y forma parte de un trabajo pedagógico que se sostiene desde su gestión.

“Cómo no cerrar este año de la mejor manera después de todas las cosas que nos pasaron. Este sábado vamos a estar, aparte de cerrar las actividades con la presencia, por ejemplo, Agrupación Musical Kamandukahia, con otros números artísticos, vamos a estar haciendo la muestra anual de la educación física”, relató.

Animales del Iberá, educación y creatividad

Este año, la escuela eligió homenajear al humedal más emblemático de Corrientes: “Este año, en virtud de todo lo que vivimos nosotros y porque estamos dentro del programa de alfabetización, donde se hace mucho hincapié en los animalitos, en Capi, que es el libro que maneja el primer ciclo, o Flochina, que es el de segundo grado”.

Cada grado tendrá a su cargo la representación de un animal del Iberá, con trajes elaborados en casa por las familias y los propios chicos. Habrá carpinchos, garzas, yacarés, ciervos de los pantanos, monos, ranas y diversas aves, entre otros.

“Cada grado se le asignó un animal que ellos van a representar, no hay un traje impuesto, sino que al que le toca aves tendrá que representar las diferentes aves que pueden encontrar en los esteros. Los más chiquititos que son los más tiernos, por decirlo, representan al carpincho o capibara. Después están las ranitas, están las garzas, están las gacelas, el ciervo del pantano, el yacaré y los monos”, detalló la directora.

Un verdadero Iberá sobre el escenario

Profesores y familiares armaron el escenario tras la lluvia que azotó a Corrientes.

Con mucha dedicación, la profesora de artística lleva más de un mes pintando animales de dos metros en goma eva y tela vegetal, que formarán parte de cuatro grandes paneles. La puesta en escena incluirá 110 macetas con plantas, árboles y arbustos, para tener un verdadero estero en anfiteatro, gracias al aporte del Municipio de Corrientes.

Para la comunidad educativa, presentarse en el Cocomarola es un acontecimiento histórico.

“Estar en el anfiteatro, donde nunca han estado mis chicos, pararse en ese escenario y que ellos puedan lucirse, ya me estoy imaginando lo que ellos van a sentir ahí”, contó Ruiz Díaz, que además agradeció el acompañamiento institucional.

Según contó, la institución trabaja cada año con ejes temáticos que enriquecen el proceso educativo: “En general, desde el 2017 de mi gestión, siempre para la educación física buscamos una temática. En alguna oportunidad fue el circo, en otra oportunidad fueron cuentos maravillosos, en otra oportunidad fueron los países que compitieron en el mundial. El año pasado la temática fue de películas animadas que ellos miran. Lo que sí, siempre le damos una continuidad”.

El espectáculo cerrará con energía, al ritmo de la batucada de Kamandukahia, para coronar un año de trabajo y aprendizaje colectivo.