El Gobierno nacional descartó incluir el proyecto de las SAD en sesiones extraordinarias

El Gobierno nacional descartó incluir en las sesiones extraordinarias de diciembre el proyecto de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), mientras concentra sus esfuerzos en la aprobación del Presupuesto 2026. Desde la Casa Rosada aseguraron que la iniciativa “está en carpeta, pero no es prioridad”.

Además, señalaron que no se prevén acciones inmediatas respecto a los lineamientos actuales de la AFA. El Ejecutivo evaluó medidas durante las últimas semanas tras la polémica alrededor de Rosario Central y Estudiantes. Sin embargo, ninguna fue definida de manera concreta pese al respaldo público hacia el equipo platense.

El oficialismo también descarta impulsar resoluciones desde la Inspección General de Justicia (IGJ) y solo mantiene evaluaciones internas sobre el proyecto antes de marzo. En paralelo, ya se avanzó con denuncias de la Dirección General Impositiva (DGI) contra allegados a Claudio "Chiqui" Tapia, como el financista Ariel Vallejos.

El Gobierno considera que las SAD podrían implementarse antes de 2027, utilizando como eje de presión la cesión del predio de Ezeiza, cuyo contrato vence en 2030 y requiere la firma del Estado para su renovación.

La ministra de Seguridad y senadora electa, Patricia Bullrich, sostuvo que existen “irregularidades en la AFA” y aseguró que analizará su transparencia. Entre las investigaciones en curso figura un sumario del Banco Central de 2024 por posibles infracciones a la Ley Penal Cambiaria vinculadas a la triangulación de fondos de sponsors a través de donaciones.

Con información de TN.