A 30 años de la primera peregrinación municipal a Itatí, recuerdan a su precursor

A una semana de una de las expresiones de fe más profundas para los trabajadores de la Municipalidad de Corrientes, la Peregrinación de la Familia Municipal se prepara para celebrar su edición número 30. Este año lo hacen con un homenaje a su precursor, Valeriano Romero, el municipal que soñó y organizó la primera caminata hacia la Virgen de Itatí, y que hoy ya no está, pero dejó una huella imborrable.

El recuerdo de Valeriano Romero

“Este año queremos recordar a quien fue el mentor de esta peregrinación que ya no está entre nosotros y se trata de Valeriano Romero. Él quiso dejar un legado y un recuerdo para todos los municipales”, señaló Miriam Núñez, encargada de Prensa y Difusión de la actividad, al remarcar el sentido especial que tendrá esta edición.

La caminata, abierta a empleados municipales, familiares y a toda la comunidad, llevará este año el lema “30 años peregrinando, una historia de fe, amor y camino, unidos como familia bajo el manto de la Virgen de Itatí”. Desde la organización, los referentes Núñez Santos y Graciela Abuero, ambos de la Dirección de Tránsito, coordinan cada detalle para garantizar tanto el acompañamiento espiritual como la seguridad de los peregrinos.

Actividades y horarios de la peregrinación

La actividad comenzará el sábado 6 de diciembre, con la concentración a las 17 en el playón de la avenida Artigas al 1100. Una hora después la columna iniciará su marcha, encabezada por la imagen de la Virgen, en un ambiente que combina emoción, devoción y la expectativa del encuentro con la patrona provincial.

Durante la madrugada y el amanecer del día siguiente avanzarán rumbo al paraje Virgen del Rosario, donde el domingo al mediodía recibirán la tradicional Bendición de los Peregrinos, impartida por un sacerdote confirmado por el Arzobispado.

Luego del descanso, la caminata retomará su avance ese mismo 7 por la tarde. Con el sol a punto de caer, los municipales atravesarán los últimos kilómetros hasta Itatí, a donde se espera arribar alrededor de las 22. Allí descansarán en el Galpón Municipal, ubicado sobre la avenida principal, un espacio que tradicionalmente recibe a la columna con agua, frutas y el apoyo de vecinos que acompañan esta manifestación de fe.

El lunes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, los peregrinos se sumarán a la multitudinaria procesión de las 10 de la mañana, que rodea la plaza central de Itatí y reúne a fieles de toda la región. Tras las oraciones, agradecimientos y promesas, el regreso está previsto para las 16.30, cuando la delegación emprenderá el camino de vuelta a la capital correntina.

Como cada año, la organización contará con el acompañamiento de Defensa Civil, la Policía de Corrientes, Bomberos Voluntarios, Gendarmería Nacional y una ambulancia del Ministerio de Salud, que seguirán de cerca toda la marcha para brindar asistencia ante cualquier eventualidad.

A tres décadas de aquel primer paso impulsado por Valeriano Romero, la Peregrinación de la Familia Municipal vuelve a poner en movimiento una tradición que mezcla memoria, fe y comunidad. Para muchos, esta edición será más que un aniversario: será la oportunidad de agradecer, recordar y renovar un legado que sigue vivo en cada municipal que decide caminar hacia Itatí.