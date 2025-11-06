Le dijeron a Susana Trimarco que Marita Verón está en Paraguay

Casi 24 años después de la desaparición de María de los Ángeles Verón, su madre Susana Trimarco, reveló una nueva presunta pista sobre el paradero de su hija. La referente de la lucha contra la trata con fines de explotación sexual recibió un llamado donde le informaban que una mujer que se encontraba en la indigencia en Asunción, Paraguay, podría ser su hija. “Es como que me clavaron un puñal en el pecho”, dijo en diálogo con un medio de Tucumán.

“Marita” Verón desapareció el 3 de abril de 2002 para ir a una consulta médica en la ciudad de San Miguel de Tucumán. En el camino fue secuestrada y subida a un auto, como reveló un testigo. Desde ese día, se desconoce su paradero y su causa gira en torno a pistas que hasta hoy no tienen respuestas.

Sin embargo, el martes por la noche Susana Trimarco trajo nueva información sobre la causa. Fue en diálogo con el medio local El Avispero, mientras criticaba al exsecretario de la fiscalía que recibió la denuncia de la desaparición de Marita, Ernesto Baaclini.

Trimarco argumentaba que el hombre se dedica a “maltratar a las víctimas” en las causas como las de su hija y, luego, anunció: “Te quiero contar una cosa muy dolorosa para mí. Anoche a la 1.30 de la mañana recibí una noticia de Asunción de Paraguay. De un pueblo donde apareció una persona que está perdida de la cabeza y anda comiendo de los basurales, que supuestamente es mi hija”.

La información llegó a través de un llamado a ella y a su Fundación María de los Ángeles. “Él [Ernesto Baaclini] decía que Marita estaba con un tipo y tenía mucha plata, esas chicanas psicológicas que me quería hacer. Yo ayer no pude dormir. Me mandaron una foto que no quiero presentar porque es horrorosa la situación de esa mujer. A mí como madre es como que me clavaron un puñal en el pecho”, reclamó.

Trimarco señaló que no pudo dormir ante el pensamiento de que, mientras ella ayudaba “a miles de mujeres con la fundación”, su hija estaba “como una persona indigente comiendo de la basura”.

Los abogados de la causa pusieron en conocimiento a la Justicia Federal, todo mientras, en paralelo, continúa la búsqueda de un cuerpo enterrado como N.N. en los cementerios del país.

“Vamos a investigar y llegar a esta persona. Llamaron varias veces con mucha insistencia y escribieron en la página de la fundación. Está en condiciones inhumanas. ¿Viste las personas que sufren de bulimia o no alimentarse? Es cuero y hueso esa persona, que está en situación de calle. No está bien de la cabeza. Pero es una mujer que es de la misma edad de mi hija, pero está ultrajada y desfigurada. Es horroroso", sumó.

Trimarco remarcó que continúa la búsqueda: “Hice excavaciones en Córdoba, en La Rioja, Salta, Santa Rosa de La Pampa, fui peregrinando por todos lados donde decían que podía estar mi hija. Yo la buscaba y la voy a seguir buscando”, sostuvo.