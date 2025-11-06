Inició el juicio Cuadernos: leyeron a Cristina decenas de supuestos sobornos

Cristina Kirchner está acusada de haber sido la beneficiaria final de al menos 38 pagos de sobornos por 17 millones de dólares en el caso de los Cuadernos de las Coimas, de los cuales solo se conocen fotocopias. Se trata de los supuestos desembolsos de empresarios para mantener sus contratos de obras públicas, según la acusación fiscal leída este jueves, al comienzo del mega juicio contra otras 86 personas más, entre exfuncionarios y empresarios de los más poderosos del país.

Durante el primer día del juicio, que se realiza por Zoom, la expresidenta participó junto a su abogado Carlos Beraldi desde su casa de San José 1111, donde está presa condenada a 6 años por otro caso de corrupción: la causa Vialidad.

Apenas se adivinaba su perfil en la cámara. Solo se la vio completa cuando el presidente del tribunal, Enrique Méndez Signori, les pidió a todos los acusados que se dejaran ver para constatar que estuvieran presentes.

El juicio oral, que está a cargo de Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, comenzó con la lectura de la acusación del fiscal Carlos Stornelli, quien instruyó el caso.

La causa de los cuadernos de las coimas, iniciada por una investigación mediática, trata sobre las anotaciones del chofer Oscar Centeno, que transportó a funcionarios del kirchnerismo cuando recogían los sobornos en las empresas y los llevaban a la Quinta de Olivos y al departamento de Recoleta de la expresidenta entre otros destinos, según la acusación.

El expediente son en realidad seis causas. Este jueves se leyeron 132 páginas de las 678 de la acusación correspondiente a la primera causa (número 9608). Se continuará luego con la lectura de la acusación de las otras cinco causas.

A partir de lo leído hasta ahora, el fiscal Stornelli consideró a Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita y beneficiaria final de al menos 38 pagos por 17.200.00 dólares, más otro, por 1,5 millones de pesos. Se mencionan en el dictamen leído otros seis pagos adicionales.