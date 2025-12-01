Crisis en la industria del juguete: importaciones desde China y la caída del consumo ponen en jaque al sector

La industria del juguete encendió una alarma que atraviesa a fabricantes, importadores y comercios minoristas. El sector enfrenta uno de los momentos más delicados de las últimas dos décadas, con una combinación de factores demográficos, culturales, económicos y regulatorios que presiona a toda la cadena, alertó este lunes la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ).

En su último informe, la entidad describió la crisis del rubro en un contexto donde confluyen cambios demográficos profundos, nuevas pautas culturales de juego y un mercado local saturado por un ingreso extraordinario de productos importados.

La demanda estructural se redujo de manera sostenida en los últimos años, producto de varios factores. De acuerdo con datos del INDEC, la población infantil de 0 a 14 años cayó de 10,4 millones en 2022 a una proyección de 6,8 millones para 2035, en línea con un descenso de la tasa de fecundidad del 42% desde 2015, que reduce estructuralmente la demanda potencial. A eso se suman los cambios en los hábitos de juego: el avance de las pantallas desplaza tiempo de uso del juguete físico, un fenómeno que impacta en la demanda y en la rotación comercial.

En paralelo, el consumo en jugueterías de cercanía, cadenas y supermercados no muestra señales de recuperación. El comercio electrónico crece, pero sigue representando apenas el 25% de las ventas y plantea desafíos logísticos y financieros para las pymes. El sector, además, atraviesa un proceso de sobreoferta marcado por el excedente de stock de 2023, que presiona los precios y frena la producción.

La temporada muestra fuertes búsquedas de primeros precios. El ticket promedio ronda los $22.000 en comercios de barrio y $49.000 en cadenas, con un promedio general estimado en $35.000. La mayoría de las transacciones se realiza con tarjeta de crédito, reflejo de la necesidad de financiamiento de las familias.

Importaciones récord

Uno de los puntos más sensibles del documento hace referencia al ingreso de productos importados. Entre enero y octubre, las compras externas alcanzaron US$91,3 millones FOB y 17,5 millones de kilos, un salto del 59,5% en valores y del 94% en volumen respecto del mismo lapso de 2024. China explicó el 85,7% del valor y el 94,4% de las cantidades importadas, de acuerdo con los datos de la cámara.

“En un año pasamos de 199 a 530 importadores de juguetes; de 9 millones a 17,5 millones de kilos importados y con el consumo en caída. Una avalancha sin precedentes”, remarcó el presidente de la CAIJ, Matías Furió. También señaló que “a pesar de la alineación con occidente, China pasó a explicar casi el 95% del volumen importado”, lo que representó “la concentración más alta de los últimos 20 años”.

El flujo masivo de nuevas empresas importadoras -331 más que en 2024- consolidó un mercado sobrecargado de productos de muy bajo costo: el 52% del volumen corresponde a artículos de menos de US$3 FOB por kilo.

Si se incluyen juegos de mesa, artículos de aire libre y artículos de fiesta, el volumen total asciende a 28,4 millones de kilos, el mayor nivel en dos décadas. El problema, según la CAIJ, es que este ingreso extraordinario se da con consumo a la baja y con un mercado que todavía absorbe excedentes de stock de 2023, tanto nacionales como importados a dólar oficial barato. La sobreoferta presiona precios, distorsiona la competencia y frena el desarrollo de calidad.

Según la entidad, aunque la industria local puede competir en calidad y diseño, enfrenta una asimetría estructural frente a China, donde los costos laborales, energéticos y ambientales son más bajos y existen incentivos a la exportación que distorsionan los precios internacionales.

El contrabando, según estimaciones sectoriales, explica el 30% del mercado. El informe detalló casos en los que comercios viajan a zonas fronterizas para abastecerse sin controles, lo que genera una competencia desleal, evasión fiscal y un riesgo para las familias, ya que estos productos no cumplen ninguna norma de seguridad.

Deterioro acelerado

El documento de la CAIJ describe un escenario de deterioro acelerado: ventas estancadas, sobreoferta, ingreso masivo de nuevos operadores y un comercio minorista presionado por tarifas y por la competencia del canal online. Las fábricas, mientras tanto, toman crédito para pagar sueldos y aguinaldos.

“La industria tiene seis de cada diez máquinas paradas sin producir”, afirmó Furió y advirtió sobre la falta de traslado de la baja arancelaria. “El arancel se redujo un 15%, pero los juguetes importados no bajaron de precio”.

La CAIJ también registró cierres de jugueterías tradicionales en distintos puntos del país, como Rossier en Escobar; Halago’s, en Quilmes, y Lilián, en Trelew, donde la dueña resumió la situación: “Pasan tres días y no abrimos la caja”. El presidente de la Cámara expresó que muchas empresas “están rematando la mercadería para recuperar liquidez”, lo que profundiza la distorsión del mercado y pone en riesgo la continuidad de firmas de todos los tamaños.

La agenda de reclamos

Ante este escenario, la CAIJ pidió medidas urgentes para proteger la salud de los niños, garantizar competencia leal y evitar la pérdida de producción y empleo. Entre los reclamos se destacan:

Reforzar controles en frontera y en plataformas online.

Exigir que toda publicación incluya el marcado de conformidad con QR.

Asegurar trazabilidad en todo el territorio.

Fiscalizar importaciones de bajo valor y subfacturadas.

Equilibrar las condiciones de competencia entre producción nacional e importadores formales.

TN