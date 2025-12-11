¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Cámara de Diputados de Corrientes Unne Policía de Corrientes
Cámara de Diputados de Corrientes Unne Policía de Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Datos oficiales

La inflación de noviembre fue de 2,5% y acumula 27,9% en lo que va del año

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) mensual se aceleró contra octubre. En los últimos 12 meses sumó 31,4%. Los rubros que más subieron.

Por El Litoral

Jueves, 11 de diciembre de 2025 a las 17:13

La inflación de noviembre fue de 2,5% y acumula 27,9% en los primeros once meses de 2025, informó este jueves el Indec. La variación mensual se aceleró contra octubre. En términos interanuales, la variación del IPC fue de 31,4%.

La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con 3,4%. En segundo lugar, se ubicó Transporte, con 3%, seguido por los alimentos, que aumentaron 2,8% en el mes.

El Indec, además, detalló las variaciones mensuales en cada región de la Argentina. Cuyo mostró el mayor incremento, con 2,8%.

En línea con el dato nacional se ubicaron Gran Buenos Aires y la región Pampeana (2,5%), seguidas por el Noreste (2,4%). El menor aumento se registró en el Noroeste y en la Patagonia con 2,3%.

A nivel de las categorías, los precios Regulados (2,9%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (2,6%) y Estacionales (0,4%).

Tras conocerse el dato, el ministro de Economía, Luis Caputo, se expresó en su cuenta de X: “La inflación acumulada en los primeros 11 meses del año fue de 27,9%, la menor para este período del año desde 2017 (21,0%)”.

“A casi dos años de gestión, y partiendo de un 25,5% mensual en diciembre de 2023, la inflación se redujo a los menores niveles en 8 años. El orden fiscal y monetario permitió mitigar el impacto de la caída en la demanda de dinero en los meses preelectorales y sostener el crecimiento económico, con una suba de 1,4% del EMAE entre julio y septiembre", escribió el titular de la cartera económica.

Rubro por rubro: las divisiones que aumentaron en noviembre

  • Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 3,4%
  • Transporte: 3%
  • Alimentos y bebidas no alcohólicas: 2,8%
  • Comunicación: 2,7%
  • Bienes y servicios varios: 2,5%
  • Restaurantes y hoteles: 2,5%
  • Recreación y cultura: 2,4%
  • Salud: 2,4%
  • Educación: 2,2%
  • Bebidas alcohólicas y tabaco: 1,2%
  • Equipamiento del hogar: 1,1%
  • Prendas de vestir y calzado: 0,5%

TN 

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD