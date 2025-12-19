Evoluciona Petersen

La salud de Christian Petersen (56) mantiene en vilo al mundo del espectáculo y la gastronomía, luego de susfrir una falla multiorgánica en una excursión de ascenso al volcán Lanín. Se supo este viernes que ya no necesita respirador artificial y que su evolución sigue un ritmo marcado.

El reconocido chef sufrió en forma repentina el episodio de los últimos días y permanece internado en estado crítico.

Por su parte, en diálogo con La Nación, Sole Martins, socia de Christian Petersen, confirmó que el reconocido chef se encuentra en el sur del país junto a su esposa, Sofía Zelaschi, con quien contrajo matrimonio en abril pasado. Según explicó, en medio de la situación que atraviesa, la familia considera fundamental preservar la intimidad y sostuvo que en este momento “necesitan tranquilidad”.

La falla ocurre cuando “cuatro órganos fundamentales para el equilibrio del cuerpo —corazón, pulmones, riñones y cerebro— dejan de funcionar correctamente”, por causas como un infarto grave, intoxicación o problemas metabólicos severos.