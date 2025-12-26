La Justicia imputó a Chiqui Tapia por la retención ilegal de aportes

El fiscal en lo penal económico Claudio Roberto Navas Rial imputó formalmente al presidente y al Tesorero de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino, entre otros dirigentes en la causa en que se investiga la retención ilegal de aportes jubilatorios a empleados de la entidad y de los grandes clubes argentinos, al abrir la causa ante el juez Diego Amarante. Es la causa en que la DGI reclama a las máxima autoridades de la AFA aportes por más de 19 mil millones de pesos de los últimos dos años.

Es la primera de las tres causas abiertas en esta semana, como la de Sur Finanzas y la mansión de Pilar donde Tapia y su mano derecha están formalmente imputados ante la Justicia y podría terminar procesados por estos delitos de retención de aportes de jubilados y de Ganancias e Iva.

En su requerimiento de instrucción, el fiscal Navas Rial imputó a Tapia "en su carácter de Presidente y administrador de clave fiscal".

La imputación advierte que, si bien la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) había denunciado a Tapia “como responsable de las maniobras descriptas”, la “estructura societaria” de la entidad exige extender la investigación a “los otros integrantes de la comisión directiva”.

As+i es que por arqiutectura societaria y económica de la AFA y los importes involucrados, se "torna indispensable extender la investigación también a Cristian Ariel Malaspina y Gustavo Lorenzo", informaron a la prensa metropolitana fuentes judiciales.

Malaspina es otro de los dirigentes vinculados con empresas que giran alrededor de Toviggino.

La causa se inició por la denuncia formulada por la Jefa (Int.) de la Sección Penal de la División Jurídica Dirección Control Grandes Contribuyentes de ARCA, Vanina Mariel Vidal, en la que se detalla que los responsables de la contribuyente AFA "habrían retenido tributos y contribuciones de la seguridad social y no lo habrían depositado luego de operado el plazo de treinta días corridos del vencimiento legal por importes que superaban ampliamente la condición objetiva de punibilidad previstas en los artículos 4 y 7 del Régimen Penal Tributario".

En una primera instancia, ARCA había informado un monto cercano a los $7500 millones, correspondiente a una parte de las retenciones y aportes detectados. Ahora, en el último texto, el organismo indicó que hubo retenciones y contribuciones no ingresadas en nuevos períodos que ascienden a $11.759 millones, al considerar un alcance temporal más amplio y nuevos conceptos tributarios y previsionales.

Así, la ampliación incorpora un cuadro consolidado bajo el título “Monto total denunciado”, en el que la entidad al mando de Andrés Edgardo Vázquez expone la totalidad de la pretensión punitiva, resultante de la suma de la denuncia original y la ampliación. De acuerdo con ese detalle, el monto global de la maniobra investigada asciende a $19.353.546.843,85, correspondientes a retenciones de IVA, Impuesto a las Ganancias (en distintos regímenes) y contribuciones no ingresadas entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

Para la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, como expone en la denuncia original, existió dolo (intención) por parte de la AFA “conocía su calidad de agente de retención de impuestos y de los recursos de la seguridad social (habiendo efectivamente practicado tales retenciones) y podía cumplir con dichas obligaciones”.