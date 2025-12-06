Reforma electoral 2026: estos son los cambios que planea el Gobierno

El Gobierno nacional prepara una reforma electoral que buscará presentar en 2026, tras el inicio de las sesiones ordinarias de marzo. El objetivo central es derogar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y avanzar con cambios en el financiamiento y la estructura interna de los partidos políticos.

Según trascendió, la Casa Rosada trabaja en un paquete amplio que también incorporará modificaciones a la Boleta Única de Papel (BUP). El Ejecutivo pretende agregar un casillero para que el votante pueda optar por la lista completa, ya que se detectaron confusiones en las elecciones legislativas de octubre.

Otro punto en análisis es el sistema de elección de los parlamentarios del Mercosur. La mesa política de Balcarce 50 propone pasar a un esquema indirecto, donde la cantidad de bancas se determine según la composición de los bloques en el Congreso.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, impulsa además la aplicación de la BUP en todo el país. En ese marco, convocará a los presidentes provinciales de La Libertad Avanza para ordenar la estrategia nacional.

El proyecto prevé derogar el Título II de la Ley 26.571, que regula las PASO y la composición de los partidos políticos. También incluye modificaciones a la Ley de Financiamiento de los partidos (26.215), con la intención de eliminar los límites para aportes privados y los topes de gastos de campaña establecidos por el artículo 45.

El Gobierno busca reemplazar el actual sistema por un “módulo electoral”, fijado cada año en la Ley de Presupuesto. Esto para establecer los montos máximos de gasto y las asignaciones públicas.

Finalmente, el paquete contempla eliminar la obligación de destinar el 35% de la publicidad digital a medios periodísticos nacionales y suprimir el Registro de Empresas de Encuestas y Sondeos de Opinión de la Cámara Nacional Electoral.

La iniciativa será uno de los ejes políticos del oficialismo para el próximo año y podría abrir un amplio debate en el Congreso.

Con información de TN.