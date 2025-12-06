Detuvieron nuevamente al abogado de Emerenciano Sena por abigeato en Chaco

Ricardo Ariel Osuna, conocido por integrar la defensa del dirigente piquetero chaqueño Emerenciano Sena, fue detenido el viernes en Resistencia. Se lo investiga por estar vinculado a una causa por presunto abigeato.

La intervención fue ordenada por la Fiscalía de Investigación Rural y Ambiental, a cargo María Emilia Rudaz. Y se realizó cerca de las 23.50 en una vivienda ubicada sobre la avenida 25 de Mayo.

Osuna fue notificado de las medidas judiciales y manifestó su voluntad de ponerse a disposición de la investigación. Tras ser trasladado a la División Medicina Legal, se concretó la notificación formal de su detención y su incorporación al expediente. Luego quedó retenido en la Comisaría 11ª de Resistencia.

Antecedentes

La nueva detención se produce nueve meses después de un episodio similar. El 4 de marzo de 2025, Osuna había sido arrestado en un operativo rural en La Leonesa, donde la Policía encontró animales robados en un campo que él alquilaba.

En ese procedimiento también se secuestró una camioneta Toyota Hilux registrada a nombre de Emerenciano Sena y Marcela Acuña, que tenía pedido judicial de secuestro.

El abogado recuperó la libertad en abril tras ofrecer un inmueble valuado en 325 millones de pesos como fianza, una de las cauciones más altas registradas en Chaco. Desde entonces tenía restricciones de circulación, prohibición de acercamiento y presentaciones periódicas ordenadas por la Justicia.

