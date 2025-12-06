El Centro de Jubilados de Corrientes inició la convocatoria para la comparsa Poty Jerá

El Centro de Jubilados y Pensionados de la Provincia de Corrientes abrió la convocatoria para integrar la comparsa Poty Jerá. La formación volverá a representar a la institución en los Corsos Barriales 2026 del carnaval.

Aunque falta un par meses para el inicio de la temporada, la preparación ya comenzó con el Taller de Carnaval, un espacio donde los asociados participan de la confección del traje de Bahiana y comparten actividades de creatividad y baile.

Información sobre el taller

Los encuentros se realizan los martes y jueves de 14 a 16 en la sede central del Centro de Jubilados, ubicada en La Rioja 670. Las consultas e inscripciones se reciben a través de contacto telefónico al 3794-590992.

Desde la institución explicaron que la invitación está abierta a todos los jubilados y pensionados que deseen vivir la experiencia desde adentro, sumándose al trabajo previo que demanda la participación en los corsos.

La última participación del Centro en los corsos se remonta al verano de 2024, cuando completó su segunda participación consecutiva en los Corsos Barriales. Ese año también formó parte del carnaval de Ituzaingó, una experiencia que sus integrantes valoraron por el entusiasmo del público y el acompañamiento familiar.

La organización destacó además el apoyo del personal del Centro y de la interventora Julia Fernández, quienes acompañaron la confección del vestuario y brindaron asistencia durante cada jornada de desfile.

Según señalaron, actividades como esta fortalecen el bienestar integral de las personas mayores al promover la creatividad, la integración social y nuevas experiencias comunitarias.

Con esta nueva convocatoria, el Centro de Jubilados busca renovar la participación activa de sus asociados de cara al Carnaval 2026.