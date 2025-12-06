¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

HLB Santo Tomé Gustavo Valdés
CONTROL SANITARIO

Corrientes: intervinieron una carnicería que vendía carne ilegal en Goya

La Policía retiró de circulación un animal faenado sin controles bromatológicos.

Por El Litoral

Sabado, 06 de diciembre de 2025 a las 15:26

La carne ilegal volvió a ser eje de un operativo en la provincia de Corrientes. Este sábado, la Policía Rural y Ecológica secuestró cortes sin sello sanitario en la carnicería “El Regreso” de Goya. El operativo respondió a un control de rutina.

Según informaron, los productos exhibidos no eran aptos para el consumo porque carecían del sello obligatorio. Esto indica que el animal fue faenado sin controles bromatológicos.

La intervención se realizó por orden del fiscal rural, José Omar Casere, quien dispuso iniciar una causa por infracción al artículo 206 del Código Penal Argentino. Ante la situación, el responsable del comercio entregó voluntariamente la carne para evitar un allanamiento.

El producto secuestrado era carne de toro que, tras el control, fue trasladado a la Unidad Especial para los procedimientos de rigor y su posterior destrucción.

 

