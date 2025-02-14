El nuevo subsecretario de Ambiente criticó al Gobierno por los incendios y quedó en duda

El Gobierno criticó este viernes las declaraciones de Fernando Brom, designado subsecretario de Ambiente tras la renuncia de Ana Lamas, su antecesora, y puso en duda su nombramiento. El vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó que Brom “todavía no es funcionario ni ha asumido” y señaló que “le falta información” sobre la gestión de los incendios forestales en el país.

Brom, quien hasta ayer se desempeñaba como vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), aseguró en una entrevista radial que los incendios en los bosques serán la prioridad de su gestión y reconoció que hasta ahora hubo fallas en la prevención. “El tema de bosques y fuegos tiene prioridad cero. Es una desgracia no solo ecológica, sino humana. Hay que reparar, mitigar y sobre todo prevenir. Evidentemente, no lo hemos hecho bien”, declaró en radio Mitre.

Sin embargo, Adorni relativizó sus dichos y sostuvo que “son las expresiones de alguien que no se ha interiorizado en la función”. También señaló que el nombramiento “continúa en curso”, pero que no será confirmado hasta su publicación en el Boletín Oficial. “Cuando Brom efectivamente tome conocimiento de cómo hemos manejado la gran cantidad de ayuda y soporte que hemos dado, seguramente tenga una opinión más atinada”, agregó el vocero, en su habitual conferencia de prensa.

En su primera aparición pública, Brom elogió el desempeño de su antecesora y consideró que sufrió “un desborde en sus funciones de posiblemente no comprensión de que el tema ambiente no es un tema ideológico, sino que es un tema absolutamente ecológico”. “Es un derecho humano y una obligación humana preservarlo y cuidarlo, porque es dónde vivimos, es la casa en que vivimos”, planteó, con una definición que contraría el discurso habitual de Javier Milei sobre el cambio climático.

Pese a que Adorni dijo que aún no está en funciones, durante el reportaje concedido esta mañana, Brom dijo que ostentaba el cargo desde las 0 de este viernes 14 de febrero.

La renuncia de Ana Lamas, que se presentó por “motivos personales” y “agotamiento” en la tarea desempeñada, dejó vacante la subsecretaría de Ambiente en un contexto de incendios forestales activos en diversas provincias.

En la conferencia de prensa, Adorni sostuvo además que la agenda del presidente Javier Milei en las reuniones de gabinete se expresa con “extremada claridad”, y ratificó que cuando los funcionarios designados “se alejan” de los lineamientos del mandatario, tienen que “dar un paso al costado“.

“Nosotros estamos para impulsar la agenda del Presidente, que tiene una agenda determinada. El que no la impulse, tiene que dar un paso al costado, mal que no les guste que diga esto”, sostuvo el vocero. “No tenemos ninguna obligación de empujar la agenda del Presidente; el día que alguien -como ha pasado en varios casos o éste en particular- tenemos la libertad de irnos a nuestras casas y seguir con nuestras vidas”, completó.

(Con información de infobae)

