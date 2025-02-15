Milei promocionó una criptomoneda que resultó en una estafa digital

Javier Milei promocionó el viernes a través de sus redes sociales el token $LIBRA, una unidad de valor digital que funciona dentro de una red basada en tecnología blockchain. En pocos minutos, la criptomoneda registró una suba en su cotización y luego se desplomó, con lo cual quedó enredado en una polémica y recibió críticas.

“La Argentina Liberal crece. Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina”, publicó el mandatario en su perfil de Instagram y X. En el posteo sumó dos enlaces: uno a la página del proyecto; y otro al tag del token promocionado. Además, adjuntó el contrato del activo, que operó en billeteras de la cripto Solana.

En el sitio del proyecto explicaron que el token fue “diseñado para fortalecer la economía argentina desde cero, apoyando el emprendimiento y la innovación”, y “en honor a las ideas libertarias de Javier Milei”. Indicaron además que estaba dirigida a pymes, startups e iniciativas educativas. Para aplicar, era necesario aportar nombre, dirección de mail, página web, cuenta de Telegram y de X, entre otros requisitos.

“No estaba interiorizado”

Esta publicación también provocó especulaciones sobre si podrían haber hackeado las redes sociales del Presidente, una posibilidad que se manejó en un primer momento. Sin embargo, a las 00:38 horas del sábado 15 de febrero, el presidente publicó otro mensaje a través de X en el que aclaró la situación. “Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna”, escribió.

A este mensaje, agregó: “No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)”. A continuación, todo el mensaje del presidente:

Las críticas de la oposición

Por la publicación inicial del presidente, varias voces de la política argentina salieron a cuestionarlo. Uno de ellos fue el diputado nacional Santiago Cafiero, quien vinculó el tuit con una maniobra de especulación financiera. “Algunas ballenas ganaron unos cuantos palos verdes… quienes serán ? Funcionarios públicos ? El mismo presidente?”, insinuó.

Otro fue Maxi Ferraro, diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, quien escribió en X: “Si esto no fue un hackeo (hace tres horas, el Presidente mantiene un post fijado en su cuenta oficial de X y, hasta el momento, ningún funcionario ni el propio Milei han salido a desmentirlo), entonces estamos ante un hecho gravísimo y escandaloso: el presidente Javier Milei lanzó o respaldó una criptomoneda ($LIBRA) que, en menos de dos horas, movilizó millones de dólares, generó ganancias extraordinarias y, finalmente, se desplomó, estafando a un número indeterminado de ciudadanos”.

A esto, agregó: “El Presidente podría haber violado abiertamente la Ley de Ética Pública y la Ley de Entidades Financieras, particularmente en lo referido a la publicidad para la captación de recursos (art. 19). Además, lo sucedido podría configurar delitos de lavado de dinero, defraudación y/o estafa, que la UIF no puede ignorar”.

Desde la perspectiva de Ferraro, “esto no fue libre mercado. Fue una maniobra especulativa que podría estar apalancada en el poder político del Presidente y en el uso de información privilegiada”.

Carlos Maslatón también se refirió al mensaje inicial del presidente. Lo hizo a través de X, donde compartió una captura de pantalla del tweet con un mensaje. “Ha traspasado todos los límites morales, esto que postea está hecho para robar”. A continuación, la pubicación de Maslatón:

¿Qué es $LIBRA, la criptomoneda que promocionó Milei?

A diferencia de criptomonedas consolidadas como Bitcoin o Ethereum, que operan en redes descentralizadas con mecanismos de seguridad robustos, $LIBRA es un token creado dentro de la blockchain de la plataforma Solana, sin garantías de valor real o estabilidad. En ese sentido, suelen ser altamente especulativas y vulnerables a caídas abruptas de precio, por lo que invertir en ellas puede representar un riesgo.

El token empezó a cotizar a las 19 (hora argentina) y el furor de las redes sociales, a partir de la publicación de Milei, impulsó su valor en 43 minutos hasta tocar un pico de 4,978 dólares. Después fue el desplome: pasadas las 22 valía 0,99159 dólares.

