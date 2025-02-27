Piden secuestrar los celulares de Javier Milei, Karina Milei y Manuel Adorni

La justicia hizo un pedido formal para investigar los celulares del presidente Javier Milei, su hermana y secretaria General, Karina, y el del vocero presidencial, Manuel Adorni.

La solicitud fue presentada para ampliar la investigación sobre las implicancias que tuvieron los funcionarios en la creación y divulgación de la criptomoneda $Libra.

Según detalla la solicitud, se requieren pericias sobre comunicaciones y archivos digitales. La petición ya está en manos del fiscal Eduardo Taiano, a cargo de la investigación sobre el escándalo cripto.

El letrado destacó la “gravedad institucional” del caso y solicitó “que se arbitren los medios necesarios para asegurar la correcta cadena de custodia de los de los elementos secuestros”. Subrayó especialmente a Karina, quien “mantuvo diversas reuniones con Mauricio Novelli, uno de los principales involucrados en la maniobra investigada”.



Cómo sigue la investigación a Javier Milei por el caso cripto



El fiscal a cargo de la investigación es Eduardo Taiano, quien fue designado por la jueza del caso, María Servini. En paralelo, se creó una Unidad de Tareas de Investigación (UTI) para que indague sobre la participación del presidente en el escándalo de la criptomoneda $Libra, a cargo de una asesora del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. La medida se complementa con la instrucción oficial para que la Oficina Anticorrupción investigue las posibles irregularidades en el caso y que determine si hubo una estafa coordinada.

