Milei evalúa ahora que Argentina abandone el Acuerdo de París

Horas después del anuncio de salida de la OMS, Javier Milei anticipó que evalúa que Argentina abandone el Acuerdo de París. "No suscribo la agenda ecologista, que me parece un auténtico fraude", justificó el Presidente.

Milei lo anunció en una entrevista con Le Point, una importante revista de Francia. "La forma en que hoy hablamos del cambio climático es completamente errónea. El calentamiento global no tiene nada que ver con la presencia humana. Se trata de un problema relacionado con los ciclos de temperatura del planeta", continuó.

El Acuerdo de París fue adoptado por 195 países en diciembre de 2015. El objetivo del acuerdo es contener el aumento de la temperatura "muy por debajo de los 2ºC" respecto a la era preindustrial y "de seguir esforzándose por limitar este aumento a 1,5ºC".



Esta medida de Milei también está en sintonía con otra de Donald Trump. Al igual que sucedió con el retiro de la OMS, el republicano ya anunció la salid de Estados Unidos del Acuerdo de París, hace dos semanas.

Al respecto se manifestó el libertario en la revista francesa. "Creo que es fantástico que el presidente Donald Trump haya dejado de financiar públicamente artículos académicos sobre el cambio climático. Hoy en día, si no hablas sobre el cambio climático, te etiquetan como terraplanista o teórico de la conspiración y, como resultado, te censuran y te silencian. Ésta es la censura progresista que nos amordaza y que denuncié en el Foro de Davos", expresó en la entrevista.

(Con información de Clarín)