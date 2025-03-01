El Papa, estable y sin nuevos episodios de broncoespasmo

Después del susto del viernes cuando el papa Francisco, de 88 años, volvió a tener una crisis respiratoria por un broncoespasmo, un agravamiento que hizo temer nuevamente lo peor, el nuevo parte médico, difundido este sábado poco antes de las 19 locales, fue tranquilizador. Y, aunque volvió a repetir que sigue con pronóstico reservado -es decir aún no fuera de peligro- dio a entender que el Pontífice vuelve al camino de la recuperación.

“Las condiciones clínicas del Santo Padre se mantuvieron estables. Alternó ventilación mecánica no invasiva con largos periodos de oxigenoterapia de alto flujo, manteniendo siempre buena respuesta al intercambio gaseoso”, indicó. Esto último quiso decir que no está siempre con una máscara que cubre nariz y boca y con soporte mayor de oxígeno que por primera vez comenzó a utilizar ayer después de su crisis de broncoespasmo y que era buena la capacidad de los pulmones de inspirar oxígeno y restituirlo al cuerpo.

“El Santo Padre se encuentra afebril y no presenta leucocitosis”, añadió, algo que fue, también, un alivio, ya que significa que el episodio del viernes, cuando un broncoespasmo desembocó en un episodio de vómitos con inhalación que determinó que fuera prontamente broncoaspirado, no provocó lo que más se temía, es decir, una infección, vista la ausencia de leucocitosis, es decir, glóbulos blancos.

El parte, siempre lleno de detalles por voluntad de Jorge Bergoglio, agregó, además, que “los parámetros hemodinámicos siempre se han mantenido estables”, que “continuó alimentándose y regularmente realizó la fisioterapia respiratoria, colaborando activamente”. “No presentó episodios de broncoespasmo”, mencionó también el parte, al subrayar, como también había hecho en la víspera, que el “Santo Padre está siempre atento y orientado”.

“Por la tarde recibió la Eucaristía y luego se dedicó a la oración”, precisó, al concluir, de todos modos y como desde hace más de una semana, que el “pronóstico sigue reservado”.

Fuentes vaticanas dieron a entender que el parte, entrelíneas, comenzaba a responder, en forma positiva, la pregunta sobre qué incidencia tuvo el broncoespasmo en el empeoramiento de las condiciones del Papa.