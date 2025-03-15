El Gobierno lanza la campaña tras la tragedia en Bahía Blanca

Luego de cooperar en las gestiones de emergencia por la tragedia en Bahía Blanca, por la cual decidió suspender varias actividades partidarias, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, retomará esta semana la campaña de La Libertad Avanza de cara a las elecciones legislativas de este año.

En su rol de titular de esta fuerza política a nivel nacional, la funcionaria tiene previsto encabezar en los próximos días una serie de actos en diferentes regiones del país y reunirse con los referentes locales de cada uno de esos lugares.

Muchos de estos viajes estaban organizados inicialmente para comienzos de este mes, pero fueron postergados debido a las inundaciones que se produjeron en la ciudad del sur bonaerense y que dejaron varios muertos y destrozos.

De hecho, el miércoles pasado Karina acompañó al presidente Javier Milei en una recorrida que hizo por las zonas más afectadas de Bahía Blanca, tras lo cual el Gobierno anunció que enviaría una ayuda económica a las familias damnificadas.

Ya de regreso en la ciudad de Buenos Aires, la líder de La Libertad Avanza volvió a trabajar en el armado del partido y el próximo 19 de marzo acompañará a la legisladora Pilar Ramírez en el lanzamiento de la campaña porteña.

El evento se realizará en la sede que la agrupación tiene en la intersección de Avenida de Mayo y Perú, a escasos metros de la Casa Rosada, la cual fue inaugurada en febrero último y desde entonces sirve como punto de encuentro de la militancia.

En este local, Ramírez suele recibir a los dirigentes de las distintas comunas, pero también será utilizado para capacitar a los fiscales y preparar a los equipos técnicos que van a trabajar durante las elecciones legislativas, tanto locales como nacionales.

La legisladora tiene poco tiempo para terminar de ordenar las listas, ya que los comicios en la ciudad de Buenos Aires se adelantaron para el 18 de mayo y el 29 de marzo, en tan solo dos semanas, vence el plazo para la presentación de los candidatos.

La dirigente está buscando para encabezar la boleta a alguien que esté “fuertemente vinculado con el partido y con el Presidente”, aunque todavía no hay definiciones al respecto.

Por otra parte, Karina Milei viajará a Mendoza junto al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que es además vicepresidente de La Libertad Avanza a nivel nacional y uno de los armadores del oficialismo.

Esta actividad iba a realizarse el domingo pasado, aprovechando que ambos tenían previsto estar en la provincia para participar de la Fiesta de la Vendimia, invitados por el gobernador Alfredo Cornejo.

Alfredo Cornejo todavía no definió si desdoblará las elecciones en su provincia. En la foto está junto al ministro de Defensa, Luis Petri

Sin embargo, la visita se suspendió por las tareas en Bahía Blanca y se haría en los próximos días, en el salón del Colegio Farmacéutico, en la localidad de Godoy Cruz.

También participaría el máximo referente mendocino de los libertarios, el diputado Facundo Correa Llanos, que reemplazó en el puesto a Lourdes Arrieta cuando su compañera de banca fue expulsada del bloque por diferencias con Menem.

La actividad se dará luego de que Cornejo dijera públicamente que estaría dispuesto a negociar un acuerdo con LLA en su provincia para estas elecciones, como ocurrió en Chaco con otro radical, Leandro Zdero.

De hecho, el mandatario cuyano iba a recibir al Presidente, que no pudo viajar, y terminó conversando con el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, que fue en representación del Poder Ejecutivo Nacional.

El diálogo entre ambos permanece en el más estricto hermetismo, aunque tanto desde el oficialismo como desde el sector de Cornejo reconocen que “hay buena relación” y que un acuerdo electoral “es posible”.

Quien apoyó esta iniciativa fue el intendente de la capital mendocina, Ulpiano Suárez, quien consideró que “hay un núcleo de coincidencias” que, a su entender, “hacen posible un acuerdo electoral”

Sin embargo, el jefe comunal también marcó “diferencias” con la gestión nacional que no se pueden “pasar por alto”, y remarcó que “incluso el gobernador ha sido claro en las diferencias que tiene”.

“Prácticamente, se pone la mirada en los dirigentes de Mendoza en ver que vamos a hacer, en si vamos a apoyar o no. Yo digo, habría que preguntarles a los diferentes referentes de La Libertad Avanza en Mendoza, si están de acuerdo en dar un apoyo contundente al gobierno de Alfredo Cornejo”, expresó al periódico Los Andes.

Asimismo, Karina Milei y Menem están organizando el también postergado viaje a Tucumán, en el que el objetivo será ratificar a Catalán como el referente de La Libertad Avanza en esa provincia del norte.

El vicejefe de Gabinete del Interior, que responde políticamente a Guillermo Francos, es oriundo de allí y, de hecho, fue uno de los lugares que visitó en más oportunidades desde que está en el Gobierno.

El funcionario suele ir a supervisar el avance de las diferentes obras que el Poder Ejecutivo Nacional realiza en ese territorio, en clave de campaña, aunque hasta el momento no confirmó si tiene deseos de competir por un cargo.

El distrito es gobernado desde el 2021 -primero, de forma interina y, luego, de manera formal- por el peronista Osvaldo Jaldo, enemistado con su antecesor, Juan Manzur, y cercano a la Casa Rosada.

Infobae