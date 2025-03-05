El Gobierno ninguneó la denuncia de Manes: “Es un diputado kirchnerista haciendo un show”

El Gobierno de Javier Milei salió este miércoles a ningunear la denuncia por amenazas que le hizo el diputado radical Facundo Manes al asesor estrella del Presidente, Santiago Caputo, tras el fuerte cruce del sábado en el Congreso.

El vocero presidencial Manuel Adorni fue consultado en la conferencia de prensa de esta mañana por la denuncia y llamó "diputado kirchnerista" a Manes, a quien acusó también de armar un "show".

"Es lamentable que se utilice un recurso judicial para incentivar el show que vino a proponer el diputado kirchnerista Facundo Manes, porque de hecho él adrede", arremetió Adorni.



Al respecto, detalló sobre lo acontecido durante el discurso del Presidente en la apertura de sesiones ordinarias: "Se la pasó toda la sesión hablando o intentando hablar sobre las palabras del Presidente, lo cual es de por sí una enorme falta de respeto a la investidura presidencial y a todos los que estábamos escuchando al Presidente, elegido por la gran mayoría de los argentinos con su voto".

Luego de calificar como "absolutamente lamentable" la actitud de Manes, el portavoz advirtió: "Este año hay elecciones, donde se validan o no cada uno de los lugares y cargos, así que muy triste la actitud del neurólogo Manes".

Al ser consultado sobre si la conducta de Caputo pondría en riesgo su puesto, Adorni fue tajante: "¿Por qué debería ratificar a una de sus personas de máxima confianza?".

Este miércoles, a primera hora, ingresó a Comodoro Py el escrito de 21 páginas donde Manes denuncia a Caputo por amenazas coactivas. El radical habló de "golpes en la zona renal" y citó algunas frases que le propinó el asesor libertario como "ya me vas a conocer, te voy a hacer mierda".

Los abogados de Manes le respondieron al Gobierno

Andrés Gil Domínguez y Mariano Bergés, abogados de Facundo Manes, advirtieron que las amenazas de Caputo se ven "agravadas" por ser contra un legislador y señalaron que el funcionario cercano a Javier Milei podría ser condenado entre "5 y 10 años de prisión".

En declaraciones radiales, Gil Domínguez ratificó la denuncia penal "por los hechos de público conocimiento" y dijo que están aguardando que la Justicia sortee el juzgado que avanzará con la causa. "La denuncia es contra Santiago Caputo por amenazas coactivas, que se ven agravadas por la situación de diputado de Facundo Manes", ratificó en radio Mitre.

Y denunció que, a través de las amenazas, Caputo intenta "coaccionar" a Manes "para que deje de ser diputado en un carácter opositor". "Es un mensaje también para el resto de los legisladores que no son oficialistas o tienen posiciones críticas al Gobierno", advirtió Gil Domínguez.

Respecto de las declaraciones de Guillermo Francos, quien calificó que todo fue orquestado por Manes para "para hacer un acto de campaña", el abogado consideró que "este Gobierno minimiza la Constitución y las leyes".



"Si para el jefe de Gabinete es un ridículo reivindicar la vigencia de la Constitución dentro del recinto, ejerciendo como diputado, hay una ruptura muy grande entre el orden constitucional y democrático, y la visión que tiene el jefe de Gabinete", apuntó.

"No fue a increpar a nadie, fue Santiago Caputo quien cambió de ruta para increparlo y agredir", aseguró Gil Domínguez, y señaló: "Si uno revisa las imágenes que aportan los medios, se nota claramente que es Caputo quien va a buscar a Manes. Vemos contacto físico de forma violenta y agresiva, que Manes no respondió".

En tanto, Bergés indicó en radio Continental que como las amenazas de Caputo "tuvieron como propósito la obstrucción de una medida de un diputado, el hecho se agrava y tiene una pena bastante más alta que la habitual por amenazas comunes", que sería de "5 a 10 años de prisión".

