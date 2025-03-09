Espert se justificó por su presencia en Bahía Blanca

El diputado José Luis Espert justificó su presencia en la ciudad de Bahía Blanca, azotada por un fuerte temporal, luego de ser acusado de utilizar la catástrofe climática con fines electorales.

“Soy bonaerense y trabajo incansablemente para transformar PBA. Lo mínimo que puedo hacer es ponerme a disposición y conocer de primera mano las necesidades de la Provincia”, explicó a través de su cuenta de X.

En la misma línea, amplió: “Si el costo de hacer, son las críticas y chicanas de la casta política que ha convertido al país en una villa miseria, de la cual nos está sacando el presidente Javier Milei, me tienen sin cuidado. Estoy y estaré siempre a disposición para ayudar”.

Espert resuena como candidato a encabezar la lista de diputados por la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza (LLA) en las próximas elecciones legislativas, por lo que su presencia en Bahía Blanca junto a los ministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa), quienes trabajaron en coordinación con los funcionarios de Axel Kicillof, fue fuertemente criticada por la oposición.

La crítica surge luego de que el ex Juntos por el Cambio critica a la administración bonaerense en sus redes sociales. “En Bahía Blanca junto a los Ministros Patricio Bullrich y Luis Petri con asistencia, recursos y refuerzos para la recuperación de la ciudad, es impecable el despliegue de nuestro Ejercito, la Armada, y las Fuerzas Federales de Seguridad en la zona”, afirmó.

“Lamentamos el desastre ocurrido y confirmamos todo el trabajo que hay por hacer en la Provincia para que los bonaerenses vivamos dignamente”, concluyó, junto a una foto con los funcionarios y el intendente local, Federico Susbielles.

Tras la viralización de la publicación, el jefe de la bancada de la Coalición Cívica (CC) en la Cámara de Diputados, Juan Manuel López, hizo referencia al tema. “Está muy mal que el diputado Espert use la situación de Bahía Blanca para su campaña política. Es una tragedia, tengan pudor”, sostuvo.

“También está muy mal que los ministros Bullrich y Petri faciliten eso”, aclaró el funcionario que responde a Elisa “Lilita” Carrió. Lo propio hizo el legislador Maximiliano Ferraro al responder la publicación: “Carancheo al palo”, agregó.

