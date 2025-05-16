"La policía le pega a los viejos": el Indio Solari compartió imágenes de la marcha de los jubilados

El músico Carlos Alberto “El Indio” Solari compartió imágenes de la última marcha de jubilados al Congreso de La Nación en donde las fuerzas de seguridad no sólo detuvieron al Padre “Paco” Olveira, sino que además, resultó herido.

El ex vocalista de la banda Patricio Rey y los Redonditos de Ricota compartió imágenes del fotógrafo Tadeo Bourbon. Sobre las mismas fotografías, quien realizó los retratos escribió “Todos los miércoles, la policía le pega a los viejos. Hoy hubo más de 100 heridos”.

La postal principal muestra al referente del grupo Opción por los Pobres mientras es apresado por, por lo menos, cinco policías. El cura, para no caerse, se toma del chaleco del efectivo, mientras otro lo manipula por detrás.

En ese contexto, “Paco” había señalado: “Los que están mal son los jubilados, el cura no importa. Estábamos en la primera fila, dando la vuelta al Congreso, y en un momento empezaron a empujarnos fuerte y tiraron a una jubilada. Entonces nos acercamos para ayudarla y se quieren llevar preso a un compañero. Dijeron que estaba golpeando a la Policía, pero estaba parando los escudos”.

Sin embargo, esta no es la primera vez que el músico tiene un gesto en contra de las políticas de represión del Gobierno de Javier Milei. Hace un mes, se solidarizó con el fotógrafo Pablo Grillo que recibió un balazo en la cabeza por parte de Gendarmería.

“Desgraciadamente te tocó ser el símbolo de represión y la barbarie que se vive hoy en Argentina”, le dijo el cantante al reportero gráfico.

NA