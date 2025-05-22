Reforma previsional: el Gobierno pretende cambiar el régimen fiscal y laboral previamente

Este miércoles la oposición no logró el quórum necesario para debatir distintas reformas al sistema previsional. En este contexto, integrantes del Gobierno aseguraron que no buscarán una modificación en las jubilaciones en el corto plazo.

“Nada se puede cambiar hasta que no esté la parte laboral e impositiva”, agregó un funcionario del Ejecutivo.

La Libertad Avanza -junto al MID y el PRO- se mostró a favor de la creación de una comisión para la elaboración del proyecto de Ley de Reforma Integral del Sistema Previsional Argentino.

La iniciativa, que fue presentada por la diputada Silvana Giudici (PRO) busca estudiar, analizar y proponer en el Congreso un documento que comprenda la reforma estructural del régimen de jubilaciones y pensiones.

Sin embargo, tras la caída de la sesión, en el Ejecutivo tampoco respaldarían esa medida. “Trabajamos en muchas cosas, pero no podemos encarar esa reforma hasta que no haya un cambio en el régimen fiscal y de trabajo”, sostuvo un funcionario en Balcarce 50.

El funcionario que habló de la reforma jubilatoria y tuvo que renunciar

Durante los primeros días de febrero, el por entonces titular de Anses -Mariano de los Heros- aseguró a los medios que la gestión de Javier Milei avanzaría con una reforma previsional “antes de fin de año”.

Con respecto a la moratoria, y a las personas que ya no pueden acceder a ella, el funcionario sumó: “Hay gente que no llega a los 30 años de aportes porque ha cambiado el mundo laboral. Entonces, quien hoy no llega a los 30 años de aportes no tiene derecho a la jubilación".

Sus declaraciones no causaron gracia en Casa Rosada. Es por eso que Javier Milei decidió desvincular a Mariano De los Heros de Anses. “No es para este momento (la reforma)”, afirmó el Presidente tras el despido del abogado.

Para el jefe de Estado, el proyecto de las jubilaciones sigue “sin estar en carpeta”.

“Se decidió correrlo porque no entendió cómo tienen que ser los pasos a seguir”, explicó un integrante de la mesa chica del Ejecutivo, rememorando el episodio.

