Ficha Limpia: se espera una dura sesión en el Senado

Tras semanas de agotadoras idas y vueltas y un sinfín de operaciones que continuarán hasta mañana mismo, el Senado se apresta a realizar este miércoles la sesión para sancionar la ley de Ficha Limpia. El escenario actual es más que curioso: las principales disputas no fueron generadas por el kirchnerismo -que rechaza el proyecto por las consecuencias directas contra su principal referente, con condena firme en segunda instancia-, sino por las versiones mágicas que corren sin cesar por los pasillos de la Cámara alta entre libertarios y dialoguistas.

Veamos el último tramo de la ley, tras un paso tragicómico y en modo montaña rusa en Diputados, siempre golpeado por insólitas rencillas de tercer nivel entre el PRO y la Casa Rosada -que, muchas veces, no quiso saber nada- por el copyright del texto en cuestión. En el Senado se dictaminó, luego se dudó en cuanto al nivel de votos necesarios para una sanción -37, ya que es electoral y requiere la mayoría absoluta del pleno- y, seguido a ello, fue reclamada por La Libertad Avanza en un rapto de furia, mientras se amasaba el rechazo a los candidatos del Gobierno para la Corte Suprema de Justicia.

La última fecha de sesión fue pospuesta para rendir un homenaje al Papa Francisco y, en la reunión de Labor Parlamentaria realizada en aquella ocasión, quedó el miércoles 7 de mayo como una instancia final que, a pesar de los hipotéticos votos para la ley, se presentía tediosa y con nuevas sorpresas. El problema está que ahora no hay más postulaciones a la Corte y Jorge Bergoglio ya fue despedido con honores en Roma. Por ello, el hastío de varios legisladores con el último “brainstorming” -supuesto, a esta altura- de Casa Rosada para apurar a quienes ya anunciaron que acompañarán la iniciativa. “Esto no es una coleta de firmas, no somos una ONG. Estas jugadas salen siempre del mismo lugar, pero ya no tienen ni siquiera un esbozo de inteligencia o estrategia. Hasta dejan muy mal parados a funcionarios que ya confirmaron que están las voluntades blindadas”, reflexionó un experimentado senador a Infobae.

¿Qué se espera para la jornada de hoy? En principio, que en las próximas horas aparezca un decreto de la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, para adelantar el horario de aterrizaje en el recinto -pasaría de las 14 a las 11- y reacomodar el temario del convite, algo nada menor. Por caso, como contó ayer este medio, la intención de los libertarios es debatir como primer punto las autoridades y seguir con el resto de las cuestiones, como los pliegos ya dictaminados de la comisión de Acuerdos -embajadores y ascensos militares-, un puñado de convenios internacionales y Ficha Limpia. De hecho, anoche no se descartaba una reunión de Labor Parlamentaria para esta misma tarde.

El corazón del Senado

Villarruel necesita sí o sí que se resuelva la novela de las autoridades y, en especial, la luz verde de su nuevo secretario administrativo, Emilio Viramonte, que de lograrlo manejará la caja -y el corazón- de la Cámara alta. El cordobés aguarda desde febrero pasado, cuando la sesión preparatoria cayó por falta de quorum. Quienes trabaron dicho encuentro fueron los santacruceños Natalia Gadano -el año pasado tuvo un fuerte cruce verbal con la vicepresidenta- y José María Carambia, quienes asisten o no al recinto de acuerdo a lo que negocien de manera anticipada con la Casa Rosada. Por la trascendencia actual de sus dos votos -sobre 72-, semanas atrás demandaron nada menos que la prosecretaría administrativa del Cuerpo.

Dicho ímpetu habría disminuido, aunque varios dialoguistas y oficialistas los califican desde hace tiempo como los “menos confiables” de la Cámara. Por caso, tras varias semanas de zigzagueos blanquearon el apoyo a Ficha Limpia. Otros aún recuerdan cuando casi voltean la Ley Bases, a sólo horas de la sesión. Pretendieron quedar como las figuras de una jornada que terminó en victoria para el Gobierno.

Tampoco se debe olvidar en todo este embrollo al radicalismo, que “maneja” -algunos ya ni asisten a las reuniones de bloque- el correntino Eduardo Vischi. Desde la bancada deslizaron semanas atrás a Infobae que al menos dos integrantes de dicho espacio pretendían más delitos incluidos en la ley de Ficha Limpia. “Si se hace la sesión, no van a quedar en defensa de Cristina Kirchner y van a acompañar”, razonó un integrante del centenario partido. “Hoy sólo le quedan las redes sociales; encima, es muy mala en eso también. Esperemos que esto no la catapulte gratis”, señaló otro la semana pasada.

El nivel de incertidumbre es tan alto, en medio de tanto mareo, que hasta hay apuestas informales por si se vota o si cae la ley. Otros cree que modificar el temario de la sesión reavivaría focos de conflicto. Lo que sí festejarán todos, en caso de llegar a la meta, será salir de una burbuja tóxica.

Infobae