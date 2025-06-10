Nuevas medidas del Banco Central para sumar reservas y quitar pesos de la economía

El Gobierno definió una nueva estrategia financiera y monetaria para intentar sumar reservas en medio de la persistencia del riesgo país por encima de los 650 puntos. Habrá en ese plan dólares prestados -a través del Repo al BCRA pero también al Tesoro- y la búsqueda de acotar aún más la cantidad de pesos en circulación con la emisión de un nuevo Bopreal. El plan no incluye, por el momento, compras directas de dólares en el mercado oficial.

Son los lineamientos principales que anunció este lunes luego del cierre de los mercados el Banco Central en un comunicado y, minutos después, el Ministerio de Economía.

El Banco Central convocó a una nueva licitación en el marco de su programa de acuerdos Repo con bancos internacionales. Esta será la segunda operación tras la realizada a principios de año por USD 1.000 millones. La próxima colocación, prevista para este miércoles, contempla una emisión adicional de hasta USD 2.000 millones. No se detallaron los bancos participantes ni las condiciones financieras del acuerdo, como la tasa de interés.

En el terreno del control monetario, se anunció para este martes una recompra de contratos de puts sobre títulos del Tesoro que actualmente están en manos de entidades financieras. Según lo informado por el BCRA, la medida busca “garantizar un mayor control sobre la cantidad de dinero” y “refuerza la previsibilidad en la reducción de la inflación”. En junio pasado, el organismo ya había ejecutado una operación similar, y recompró cerca del 80% de esos instrumentos.

Además, se confirmó la realización de una nueva licitación de Bopreal, prevista para el miércoles. Esta será la cuarta serie del instrumento emitido por el Banco Central y estará destinada a empresas con utilidades o dividendos acumulados antes de 2025, o con deudas comerciales previas al 12 de diciembre de 2023. Según estimaciones del sector privado, entre USD 7.000 y USD 10.000 millones permanecen sin giro al exterior debido a las restricciones cambiarias vigentes en años anteriores.

Entre las medidas orientadas a la gestión monetaria, se destacó que a partir del 10 de julio dejarán de ofrecerse las Letras Fiscales de Liquidez (Lefi), el instrumento que había reemplazado a las Leliq a mediados del año pasado.

En base a estos cambios, también se dejará de fijar una tasa de referencia. “Este reordenamiento consolida un marco de control de agregados monetarios más convencional, eliminando la noción de ‘tasa de interés de política monetaria’ propia de esquemas como el inflation targeting. En su lugar, la tasa de interés será determinada endógenamente por el mercado, en línea con un régimen centrado en los agregados monetarios.”

Finalmente, se comunicaron modificaciones en el régimen de encajes bancarios. El Banco Central continuará aumentando gradualmente el porcentaje de efectivo mínimo requerido para aquellas partidas que “generan mayor volatilidad, limitan el desarrollo sostenible y encarecen el crédito al sector privado”. También evaluará el momento adecuado para unificar el tratamiento del encaje de las cuentas remuneradas, “independientemente del tipo de entidad depositante”.

Cómo es el nuevo programa financiero

Ante el vencimiento de las Letras Fiscales de Liquidez (LEFI) el próximo martes, el Ministerio de Economía y el BCRA “canjearán el stock de LEFI en el activo del BCRA por un portafolio de títulos de corto plazo en pesos (LECAPs) con cotización en el mercado secundario”.

En ese contexto, se definió que el calendario de licitaciones del Tesoro mantendrá su frecuencia quincenal y sumará “una mayor especificidad sobre los instrumentos que serán ofrecidos”, con el objetivo de facilitar el manejo de liquidez de los agentes financieros.

En todas las licitaciones se incluirán Letras del Tesoro Capitalizables (LECAPs) “a tasa fija con vencimientos a 1, 2 y 3 meses”, según informó la cartera económica. En función de las condiciones del mercado, el Tesoro licitará títulos con vencimientos superiores a un año en distintos formatos: “tasa fija, CER, TAMAR, dólar linked y hard dollar”. Esta estrategia permitirá “extender el perfil de vencimientos y continuar con una gestión prudente de pasivos”. La inclusión de bonos emitidos directamente en dólares en el mercado local es una novedad en la estrategia financiera.

Se habilitará la posibilidad de suscribir títulos con vencimiento mayor a un año utilizando dólares, “por un monto de hasta USD 1.000 millones mensuales”. La opción estará disponible “para inversores residentes y no residentes”. Además, el Banco Central eliminará “los plazos mínimos para no residentes que inviertan a través del MLC o en colocaciones primarias del Ministerio de Economía con vencimientos superiores a 6 meses”.

Por otra parte, Economía anticipó que todos los instrumentos emitidos contarán con “un monto mínimo que contribuya a su liquidez en el mercado secundario”. A su vez, se estableció que el BCRA “podrá participar activamente en el mercado secundario de títulos públicos de corto plazo toda vez que determine que su participación sea necesaria para contribuir al buen funcionamiento del mercado de capitales”.

Fuente: Infobae.