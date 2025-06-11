Reclamo a Boudou para que devuelva más de $236 millones de su jubilación de privilegio

Luego de que la Corte Suprema de Justicia ratificara la condena a seis años de prisión contra la expresidenta Cristina Kirchner, el Gobierno le pidió a Amado Boudou que devuelva el monto que cobró por su jubilación de privilegio.

El Ministerio de Capital Humano y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informaron que hicieron una demanda conjunta para que el exvicepresidente entregue "$236.066.031,25, más su pertinente actualización“.

En su presentación, aseguraron que la asignación fue revocada porque Boudou es considerado “autor penalmente responsable de los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública”.

TN