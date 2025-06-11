¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

paro universitario estacionamiento medido perro atropellado
paro universitario estacionamiento medido perro atropellado
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Gobierno

Reclamo a Boudou para que devuelva más de $236 millones de su jubilación de privilegio

El ministerio de Capital Humano y la ANSES promovieron una demanda conjunta. Lo consideraron “autor penalmente responsable de los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública”.

Por El Litoral

Miércoles, 11 de junio de 2025 a las 18:23

Luego de que la Corte Suprema de Justicia ratificara la condena a seis años de prisión contra la expresidenta Cristina Kirchner, el Gobierno le pidió a Amado Boudou que devuelva el monto que cobró por su jubilación de privilegio.

El Ministerio de Capital Humano y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informaron que hicieron una demanda conjunta para que el exvicepresidente entregue "$236.066.031,25, más su pertinente actualización“.

En su presentación, aseguraron que la asignación fue revocada porque Boudou es considerado “autor penalmente responsable de los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública”.

TN

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD