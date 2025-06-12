El Gobierno apuntala el sector turístico con la creación de un organismo especializado

La decisión del gobierno de Javier Milei de mantener artificialmente atrasada la cotización del dólar por medio de un fuerte y constante endeudamiento impacta de lleno en distintos sectores. Uno de los más golpeados es el del Turismo que ve resignado como crece cada vez más el turismo emisivo, es decir que crece la cantidad de argentinos que elige destinos en el exterior mientras que se derrumba la de los extranjeros que llegan al país debido a los muy altos precios en dólares en el mercado local.

Frente a este desolador escenario el gobierno libertario creó este jueves el "Sistema Argentino de Calidad Turística" con el objetivo de posicionar a la Argentina como destino turístico.

Así quedó plasmado en la Resolución 331/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes y ex candidato presidencial, Daniel Scioli.

Así, la Dirección Nacional de Calidad Turística será la encargada de acordar convenios con “entidades públicas o privadas, nacionales o extrajeras”, con el objetivo de mejorar la calidad del sector turístico nacional. Previamente, el Gobierno había facultado a ese organismo a través del Decreto 1103/2024, a gestionar la elaboración y desarrollo de planes y proyectos de calidad para promover el desarrollo del turismo, y articular las relaciones con las organizaciones y organismos públicos internacionales, regionales, nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se habilitó además a aplicar nuevas tecnologías para alcanzar estos objetivos y proponer la celebración de convenios que busquen innovar y mejorar el sector turístico. De acuerdo con los libertarios, el "Sistema Argentino de Calidad Turística" buscará mejorar la calidad de las prestaciones turísticas con el objetivo de fomentar la llegada de turistas desde el exterior.

Con este objetivo delinearon un plan de aplicación dividido en tres ramas: el fomento de la capacitación; los estándares de calidad turística, y la colmena de calidad turística.

Sobre las capacitaciones señalaron que se tratará de un espacio para reforzar las capacidades técnicas y profesionales.

Acerca de las estándares de calidad turísticas, las autoridades indicaron que se trata de un conjunto de programas, que servirán para guiar a las entidades hacia una evolución constante en sus servicios y prácticas. No obstante, se planea que el trabajo articulado entre el sector privado y estatal de origen a nuevos planes de mejora de las prestaciones turísticas.

En la última etapa, la colmena de calidad turística consistirá en un espacio dinámico y colaborativo centrado en “impulsar la transformación y mejora continua de la calidad del sector”.

Minuto Uno